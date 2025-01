Cinque cortometraggi dal SIFF agli Oscar 2025

Sulmona, 24 gennaio– Il Sulmona International Film Festival è orgoglioso di comunicare che ben cinque cortometraggi, presentati in concorso durante la 42a edizione, sono entrati nella cinquina ufficiale della 97a edizione dei Premi Oscar del 2025. Un traguardo straordinario che sottolinea ancora una volta la capacità di valorizzare i migliori talenti emergenti e di saper intercettare le opere più significative del panorama cinematografico mondiale.

Tra i titoli selezionati per la categoria Live Action Short Film figurano: Anuja di Adam J. Graves, presentato in prima italiana al SIFF e la cui colonna sonora è firmata da Fabrizio Mancinelli, abruzzese di nascita e giurato in un’edizione del festival di alcuni anni fa; The Man Who Could Not Remain Silent di Nebojša Slijepčević, anch’esso presentato in prima italiana a Sulmona , dove ha vinto il premio per il Best Actor; I’m Not a Robot di Victoria Warmerdam prodotto da OAK Motion Pictures e vincitore del premio per la Best Actress.



Per la categoria Animated Short Film hanno raggiunto la cinquina Beautiful Men di Nicolas Keppens e Brecht Van Elslande e il cortometraggio iraniano In the Shadow of the Cypress premiato dalla giuria di Sulmona come miglior opera di animazione.

Tutte storie che hanno emozionato e conquistato pubblico e giuria del SIFF, distinguendosi per la loro originalità stilistica, per la capacità di riflettere sui temi più urgenti del contemporaneo e per la profondità narrativa. Questo traguardo rappresenta non solo un riconoscimento per i rispettivi team creativi, ma anche una conferma del valore artistico e culturale del Sulmona International Film Festival, la cui direzione artistica e i selezionatori lavorano instancabilmente per offrire sempre il meglio.

«Il nostro festival nasce con l’obiettivo di scoprire e promuovere i nuovi sguardi provenienti da tutto il mondo portando sul grande schermo storie che spesso non trovano spazio altrove. Sapere che cinque dei cortometraggi proiettati durante la 42a edizione siano stati riconosciuti dall’Academy, per tutti noi rappresenta un’enorme emozione. Tale risultato ci sprona a continuare con la stessa passione e dedizione, al fine di sostenere i registi che hanno il coraggio di raccontare il mondo da prospettive inedite e prive di retorica. Il festival è una delle manifestazioni cinematografiche più longeve d’Italia e dobbiamo lavorare a ogni livello affinché venga protetta e valorizzata sempre di più», dichiara il direttore artistico Carlo Liberatore.

«La notizia è motivo di orgoglio non solo per il Sulmona International Film Festival, ma per tutta la nostra comunità. Il cinema è uno strumento potente di unione, riflessione e metamorfosi, e vedere che il nostro impegno per valorizzare le giovani eccellenze del cinema internazionale viene riconosciuto su scala globale è il segnale che stiamo andando nella direzione giusta. Ringraziamo di cuore tutti, dai registi agli ospiti, dagli sponsor agli spettatori che hanno reso possibile questo traguardo.» dichiara il presidente di Sulmonacinema Aps Marco Maiorano.