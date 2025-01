Domenica a Pacentro convegno su “Majella officinalis”

Pacentro, 24 gennaio– E’ in programma per Domenica 26 gennaio alle ore 16:00 presso la Sala Polifunzionale Di Nello a Pacentro il primo convegno del 2025 della nuova progettualità del Giardino dei semplici realizzato e coordinato dall’erborista Cantelmi Anna Lisa.

Il convegno dal titolo:Majella officinalis...di conventi, antiche farmacie e giardini dei semplici, vedrà come relatori il Dott. Luigi Menghini, professore ordinario di biologia farmaceutica c/o il Dipartimento di Farmacia dell’Università d’Annunzio di Chieti e la Dott.ssa Francesca Ferzoco, storica dell’arte e guida turistica, attualmente occupata presso l’Ufficio Turistico comunale di Sulmona.

Il convegno segue una linea che parte dai conventi del nostro territorio, come luoghi di nascita in epoca medievale dei giardini dei semplici; passa attraverso le antiche farmacie , come luoghi fattivi dell’aspetto medicinale ed infine approda all’interno dell’Università, localizzandosi nell’attualità dell’importanza dei giardini dei semplici in epoca contemporanea.

Sarà presente anche una piccola esposizione di erbari e tavole botaniche a cura di Cantelmi Anna Lisa.

L’evento è stato patrocinato dal comune di Pacentro e organizzato da Az. Agricola Selvatica Erbe e Terra e il Giardino dei semplici.