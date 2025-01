Sulmona: XII edizione Concorso “ Carmelina Iovine”

Vincono Giulia Colella e Martina Lupo

Sulmona,17 gennaio- Nel corso dell’”Open Day” del Liceo Vico si è svolta la premiazione della XII edizione del concorso intitolato a Carmelina Iovine, la studentessa del liceo linguistico tragicamente scomparsa durante il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009.

Il concorso è rivolto agli studenti del liceo cittadino e si svolge in lingua inglese. I partecipanti sono stati impegnati in una composizione scritta e in un colloquio su temi di attualità in lingua straniera. Per la scelta dei vincitori, la commissione ha tenuto conto dei titoli dei candidati.

Anche quest’anno sono stati assegnati due premi del valore di 500 euro ciascuno, offerti dalla BCC di Pratola Peligna, alle due migliori prove. Le vincitrici sono state due studentesse della classe 5I linguistico: Giulia Colella e Martina Lupo.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il Dirigente scolastico, Caterina Fantauzzi, il presidente e vicepresidente della BCC di Pratola, Alessandro Margiotta e Augusto Soprano, e i genitori di Carmelina.