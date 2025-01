Sulmona: Rinnovo degli Organi Statutari di Filiamabili per il triennio 2025-27

Sulmona,16 gennaio– L’iter per il rinnovo degli Organi previsti dallo Statuto di Filiamabili ha portato importanti novità.

I Soci partecipanti alle votazioni del 12 c.m. hanno scelto gli 8 membri del Piccolo Consiglio, che insieme al Capitano, per la prima volta una donna, Sara Pallotta (nata e cresciuta respirando aria di Giostra e in particolare di Filiamabili), avranno il compito di amministrare l’Associazione per i prossimi tre anni.

Parimenti hanno eletto il Collegio dei Probiviri dando fiducia a Viviana Leombruno, Francesco Moroni e Livio Pallotta.

Il Piccolo Consiglio nella seduta del 14 c.m. ha provveduto ad assegnare le altre cariche al proprio interno confermando Lorenzo Balassone come Vicecapitano, ma nominando per la prima volta Alessandro Giampietro e Fabrizia Di Salle rispettivamente Tesoriere e Segretario dell’Associazione.

I nuovi entrati Riccardo Verrocchi, Sara Schiavo e Antonio Berardi affiancheranno Claudia Tirone e Cosimo Aquaro nel ruolo di Consiglieri.

Ancora una volta il mix di giovani e meno giovani, di componenti con anni di presenza nel Piccolo Consiglio e di chi non vi ha mai fatto parte in precedenza -ma con anni di impegno nelle attività del Sestiere-, dimostra la capacità di Filiamabili di rinnovarsi nella continuità, garantendo un confronto proficuo fra le varie diversità, che è alla base di una democratica e positiva vita associativa.