( elezioni)-Sulmona apra al futuro, con programmi lungimiranti e condivisi,oltre i Poli

–Un nuovo modello di sviluppo della “Città di Ovidio” è possibile,come ad Orvieto (Tr)–

di Sergio Venditti *

Sulmona,2 marzo– Uno dei mali cronici della società italiana e della politica, che vi riflette l’immagine di Narciso nello stagno, è la retorica e la demagogia, che uniti spesso al clientelismo creano un “mix” deleterio, con la scarsità di programmi puntuali ed alternativi, presentati ai cittadini. Quest’ultimi tendono così a risultare generici, per non scontentare nessuno, senza però individuarne le priorità e la copertura dei costi, con appositi “uffici di missione”, per i capitoli di spesa, con il loro monitoraggio periodico, non a resoconto della Corte dei Conti, a distanza di anni.

Ad oltre due decenni dal varo delle cd “Riforme Bassanini“. Si deve pur tracciarne un bilancio, che mostra più ombre che luci, con una diffusa autonomia della dirigenza burocratica, che ha moltiplicato i costi,senza una rispondenza puntuale dei risultati acquisiti,al di la della responsabilità degli atti,scaricati solo sugli amministratori locali. Ed allora per essi inizia il solito “refrain“, che la colpa è più degli altri che li hanno preceduti o per la mancanza di un “governo amico“, sia a livello regionale e nazionale, per avere i fondi della U.E.

Tutto questo quasi mai riconoscendo di non aver avuto le capacità manageriali, con progetti avanzati ed innovativi, specie per favorire la nuova occupazione di giovani e donne ad alta formazione, che debbono per forza diventare “expats” o tentare la “lotteria ” dei concorsi pubblici, comunque restando lontano da casa.

I settori trainanti non possono essere più solo quelli “maturi” dell’industria e dell’artigianato,con i loro servizi tradizionali,ma con una maggiore innovazione ed una vocazione strategica per i comparti unici e non replicabili, come la cultura, l’arte ed il turismo, come ventaglio aperto: da quello ambientale e sportivo (integrato con l’Alto Sangro, con i due Parchi Nazionali contigui) al religioso, con il “Cammino degli Eremi” celestiniani, passando per la Marsica e L’Aquila, fino a Roma,con il “Giubileo della Speranza”, in una dimensione nazionale ed internazionale, con il brand della” Città di Ovidio ” ed il suo” Distretto del Confetto e del Dolce Vivere”, promuovendone i rinomati prodotti tipici enogastronomici.

Tutto questo allineandosi alle Città più avanzate, attraverso progetti dettagliati e vincolanti, con un cronogramma per la loro attuazione nell’arco dell’intera legislatura,iniziando con le priorità del risanamento dei bilanci(specie delle società partecipate), efficientando la spesa, senza aumentare la tassazione locale, che tende ad accentuare la crisi delle imprese private, senza poter avviare le essenziali riforme organiche,con il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, carenti in tutte le “Aree Interne”.

In queste dell’Appennino Centrale è ricompresa anche la Città di Orvieto, in Umbria, in grande crescita con i suoi ventimila abitanti, designata a finalista a “Capitale della Cultura 2025”, dal MIC (insieme alla nostra Pescina, in Abruzzo), che nel 2024 ha superato i 300mila visitatori e designata unica “City Welcoming” italiana, raccogliendo il grande lavoro della dinamica sindaca di centrodestra, Roberta Tardani, riconfermata per il secondo mandato amministrativo,2024-2029.

Il”combinato disposto”di questi elementi e azioni può tendere a migliorare anche i vari indici socio-economici di tutta la Valle Peligna, per poi ripresentarsi agli elettori, dopo una legislatura stabile e propositiva, per portare a compimento le opere ancora aperte. Per queste in Italia in media occorronotempi del +37% rispetto alla UE, con oltre la metà necessari per i vari passaggi burocratici (Studio Confartigianato), con infrastrutture nuove ,che così nascono già datate.

Per questo i programmi presentati dai vari candidati-sindaci devono essere chiari e confrontabili, in pubblici dibattiti, con le associazioni e i mass-media, individuando i finanziamenti , a partire dall’occasione Sulmona.

Questa non può essere citata solo per la sua “Grande Bellezza” quasi sfiorita dal tempo, ma sempre capace di rinascere con atti concreti come quelli annunciati dall’Assessore Regionale, Roberto Santangelo e dalla Consigliera Regionale Antonietta La Porta: il “Centro Regionale per i Beni Culturali torna a Sulmona”, decentrando i vari servizi dal Capoluogo.

In un altro formidabile brano del poeta Ovidio, ora dentro i Parchi Letterari internazionali, ripreso dalle sorprendenti “Metamorfosi”, c’è L’inventore dei Sogni“:

“In nova fert animus mutatas dicere formas corpora”:”L’estro mi spinge a narrare di forme mutate in corpi nuovi”.

*giornalista

(nella foto del titolo :Narciso di Caravaggio, 1597-1599, olio su tela, 92×112 cm. Galleria Nazionale d’Arte Antica – Palazzo Barberini, Roma)