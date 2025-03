Elezioni Sulmona 2025. Nota della lista “Metamorfosi” Terzo Polo.

Sulmona,1 marzo- In attesa della presentazione ufficiale alla stampa delle liste che parteciperanno alla competizione elettorale, finalizzata al rinnovo degli organi del comune di Sulmona, alla redazione della nostra testata giunge, a firma del leader Nicola di Ianni della lista “Metamorfosi” – terzo polo, una nuova nota che testualmente si pubblica, per chiarire agli elettori la propria posizione:

“IDENTITA’

Ciò che nasce da un rapporto dell’individuo con gli altri, che si costituisce non solo intorno alla domanda “Chi sono io?”, ma anche intorno a “Chi sono io in rapporto agli altri, chi sono gli altri in rapporto a me?”.

Da questo principio è nata dapprima l’idea, poi il desiderio, oggi la conferma, di dar vita alla lista “METAMORFOSI” che si preannuncia essere, a tutti gli effetti, il risultato di un insieme di persone, volte all’interesse di una città, Sulmona, che possa lavorare in modo trasparente, concreto, totale.

Perché ciò accada, sarà necessario intrattenere relazioni con il contesto cittadino, senza mai perdere di vista le esigenze, i problemi presenti, ma osando, orgogliosamente, nella ricerca di innovazione, partendo dalla conferma di un luogo, il nostro, che non ha mai smesso di offrire infinite occasioni (turismo, cultura, sport) per sua natura ed opportunità di fronte a cui, troppe volte e per troppo tempo, si è rimasti inermi.

Perciò, la volontà di scendere in pista è divenuta, col tempo, concretezza di fatti, di incontri tra amici volti all’interesse di fare, senza palesare, minimamente, timore alcuno.

Nicola Di Ianni

Così, prende avvio il nostro percorso, aperto ad ogni dialogo, ad ogni scambio di idee e, soprattutto, all’interazione con altre realtà del territorio, senza limitare sopraggiunte proposte, consigli purché si resti fedeli ai principi su cui la nostra lista ha fondato la sua identità: lontani da ogni “vecchia” modalità di fare politica, rispettosi dell’operato di partiti politici e dei propri vademecum ma, al tempo stesso, convinti che si possa decidere di non dipendervi obbligatoriamente. Vogliamo essere Noi, nel bene e nel male!

Con idee chiarissime, con rapporti cordiali e disponibili verso tutti, con l’imperativo di portare una “metamorfosi” alla nostra città, volgendo verso non una sua rinascita, ma una sua ripresa di ciò che di diritto le appartiene, confluendo, anche, come attori principali, verso la concretezza di proposte innovative e realizzabili nell’immediato, a medio e lungo termine. Pertanto, di fronte alle continue richieste di chi debba rivestire la carica di primo cittadino, a seguito della volontà della nostra lista, l’idea che possa essere questi Nicola Di Ianni, ci ha trovato uniti da subito, restando fedeli al principio che, prima di ogni ufficialità, ci si ritrovi con tutti coloro che costituiranno il terzo polo, navigatori di una rotta comune. Viaggio ad oggi intrapreso e, a breve, ufficiale…

L’umiltà è garante di intelligenza, il coraggio certezza di essere uomini onesti e di impegni mantenuti, perché ci si riconosca, sempre, nella propria… IDENTITA’.”

Giovanni Pizzocchia