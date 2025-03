Il Comune di Campo di Giove presenta  siti   in sinergia per il territorio

Campo di Giove, 3 marzo – Sabato scorso presso la sala Conferenze dello storico Palazzo Nanni il Comune di Campo di Giove, in collaborazione con Carmelo Nastri, ha presentato i siti web www.juan-carrito.it e www.visitcampodigiove.com, pensati per valorizzare e promuovere il territorio e le sue bellezze naturali e culturali.

L’evento, moderato dal giornalista Massimiliano Melilli di RaiNews24, ha registrato una grande partecipazione di pubblico e un significativo interesse per la novità.

Carmelo Nastri e Mattia del Mastro consigliere Comunale con delega al Turismo hanno accompagnato il pubblico nella scoperta delle funzionalità dei siti e delle potenzialità che questi offrono per attrarre visitatori e promuovere il turismo sostenibile.

I due siti presentati sono collegati cliccando sui rispettivi loghi, una sinergia che amplifica le potenzialità comunicative di entrambi.

Creare rete e coinvolgere sempre più le realtà locali per espandere l’esperienza del turista o meglio, come piace definirlo a Carmelo Nastri, del viaggiatore è l’obiettivo dei siti.

Nel corso dell’incontro, sono intervenuti il Sindaco Michele Di Gesualdo, la Vice Sindaco Manuela D’Amico e il Consigliere Mattia Del Mastro, curatore di www.visitcampodigiove.com, i quali hanno sottolineato l’importanza del progetto e come rappresenti solo l’inizio di una serie di collaborazioni per il futuro

Nell’introduzione è stato rivolto un pensiero in ricordo a Fulco Pratesi , padre dell’ambientalismo italiano, fondatore del WWF ITALIA recentemente scomparso, grazie a lui l’ecologia è entrata nelle case e nei cuori degli Italiani diventando la guida per una intera generazione di naturalisti.

www.juan-carrito.it è dedicato alla sensibilizzazione per coabitazione tra uomo e fauna selvatica ,alla promozione del territorio ed alla divulgazione di eventi, un collettore che crea in modo intuitivo e veloce contatti con le meravigliose realtà di natura e luoghi con un semplice CLICK, disponibile in lingua italiana ed inglese,un contributo ed una iniziativa in supporto ad un territorio ed alla sua gente a cui mi sento profondamente legato spiega Carmelo Nastri.

www.visitcampodigiove.com è invece il sito turistico ufficiale creato dal Comune di Campo di Giove, dove i visitatori possono trovare tutte le informazioni utili per pianificare la loro visita, esplorando le bellezze naturalistiche (tra cui il Sentiero Dell’Orso), culturali e gastronomiche del paese, le tradizioni locali e gli eventi in programma.

“Questo progetto rappresenta una novità ed una straordinaria esperienza umana, è solo l’inizio di una serie di collaborazioni che vedranno il nostro territorio protagonista anche a livello digitale” ha dichiarato il Sindaco Michele di Gesualdo e la Vicesindaco Manuela d’Amico.