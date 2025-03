Torna a Sulmona il festival “ Ad alta voce” in occasione dell’8 marzo

Tre giorni di iniziative e attività per il Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona da venerdì 7 a domenica 9 marzo organizzate da varie organizzazioni del territorio

Sulmona, 4 marzo – Da venerdì 7 a sabato 9 marzo 2025 si terrà una nuova edizione del Festival “8 marzo ad alta voce!”, ideato dalla Sezione Soci Coop di Sulmona e dalla Horizon Service Società Cooperativa Sociale a sostegno del Centro Antiviolenza “La Libellula”.

Quest’anno l’appuntamento si arricchisce di iniziative e di realtà che si sono unite per rafforzare la rete di supporto al Centro Antiviolenza e alle donne che vi si rivolgono e che vogliono restituire il giusto significato alla giornata dell’8 marzo. Ecco gli appuntamenti suddivisi sulle tre giornate:

· venerdì 7 marzo dalle ore 19:00 presso il Ristorante di Villa Giovina Country House al Bagnaturo si terrà la degustazione al buio con abbinamento cibo-vino intitolata “Ad occhi chiusi” durante la quale il sommelier Ivan Giovannucci guiderà i partecipanti in un percorso degustativo e sensoriale che esalterà i sapori, gli odori e le peculiarità dei vini e dei cibi abbinati, tutti locali. L’attività del 7 marzo è organizzata con la collaborazione del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona e con il sostegno degli sponsor (per info e prenotazioni: 347 1809769);

· sabato 8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna si aprirà con un trekking presso l’Eremo di Sant’Onofrio e l’Abbazia Celestiniana di Santo Spirito al Morrone; l’appuntamento è alle ore 9:00 presso l’Abbazia Celestiniana in località Badia per radunarsi e iniziare il cammino. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione della Cooperativa Il Bosso e dell’Associazione ISA – Istituto Senologico Abruzzese di Pescara; obiettivo del trekking riservato alle pazienti della Medicina Integrata e alle iscritte ISA intende sensibilizzare sul benessere psico fisico delle donne in tutte le fasi della vita, compresa quella della malattia (per info e prenotazioni: 328 6878940).

La Giornata proseguirà al pomeriggio presso il Foyer del Teatro Comunale di Sulmona dove, dalle ore 17:30 alle ore 19:30 si terrà un pomeriggio di interventi, spettacoli e riflessioni, sotto la moderazione di Claudia Mattioli e Jacopo Santostefano di Coop Centro Italia. Il pomeriggio inizierà con la testimonianza di Suor Carla Venditti dell’Associazione Oasi Madre Clelia di Avezzano, che lavora ogni giorno per estirpare il fenomeno della tratta nella Marsica dando protezione e restituendo dignità e autonomia alle donne che decidono di farlo; successivamente ci sarà l’intervento della scrittrice di origini sulmonesi Valentina Di Cesare, che con il suo ultimo libro – “Gli istrici” edito da Caffè Orchidea – è stata di recente selezionata per partecipare al Premio Campiello. Seguirà l’intervento delle operatrici del Centro Antiviolenza “La Libellula” della Horizon Service che racconteranno del lavoro quotidiano di sottrazione delle donne dal fenomeno della violenza domestica e presenteranno lo spot della campagna “Controviolenza oltre i confini”, una campagna di comunicazione sociale per sensibilizzare le donne di varia provenienza geografica dell’importanza di recarsi presso i centri antiviolenza. Chiuderà il bellissimo e intenso pomeriggio il reading teatrale dell’attrice – anch’essa di origine peligne – Valentina D’Andrea dal titolo “La luna o Dio” liberamente ispirato a “Santa Giovanna dei Macelli” di Bertold Brecht.

La Giornata Internazionale della Donna si chiuderà alle ore 20:00 presso la sede sociale del Borgo San Panfilo in via Crispi n. 5 con la ormai tradizionale cena di solidarietà e raccolta fondi aperta al pubblico promossa dall’Associazione Borgo San Panfilo che, per il terzo anno consecutivo, dimostra il suo supporto al Centro Antiviolenza “La Libellula” nell’ottica del rafforzamento della rete (per info e prenotazioni: 329 5340999).

· Le iniziative del Festival “Ad alta voce” si chiuderanno domenica 9 marzo alle ore 16:30 con la proiezione del documentario “La Casa Viola” di Maria Grazia Liguori e Francesco Calandra (GarageLab, 2023) che racconta la quotidianità delle donne che vivono nelle case rifugio e del prezioso lavoro di accompagnamento verso una nuova autonomia da parte delle équipe dei servizi antiviolenza. La proiezione, a cui seguirà un confronto con le operatrici dei servizi antiviolenza della Horizon Service, si terrà di nuovo presso la sede del Borgo San Panfilo ed è a ingresso gratuito.

La Sezione Soci Coop di Sulmona e Horizon Service confermano la loro collaborazione ormai pluriennale e, con il coinvolgimento di altre preziose realtà del territorio e di persone impegnate ogni giorno, nei propri ambiti di intervento, per la valorizzazione del ruolo della donna nella società, intendono affermarsi come attori locali in grado di sensibilizzare la comunità sul ruolo chiave che ogni singola persona può avere per fermare la violenza di genere e ricordare – in una giornata emblematica come l’8 marzo – che bisogna tenere alta l’attenzione e lavorare per il rispetto della donna ogni giorno, nel segno della rete e della condivisione degli obiettivi.

Tutto il ricavato raccolto nelle singole giornate sarà devoluto ai progetti di inclusione sociale e lavorativa delle donne seguite presso il Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona.