“ Non appendere il cuore al chiodo” il libro di Angelo Pellegrino alla festa della donna di Tagliacozzo

Sulmona, 6 marzo-Quest’anno a Tagliacozzo la Festa della Donna sarà speciale. Sabato 8 marzo, alle 18:00, nella Sala consiliare del Palazzo di Città, saranno festeggiate le donne con un evento dedicato all’amore e alla poesia di Angelo Pellegrino, autore del libro “Non appendere il cuore al chiodo”.

Il Sindaco Vincenzo Giovagnorio ha voluto organizzare questa serata per celebrare la forza e la bellezza delle donne, ispirandosi alle parole di Angelo: “L’amore è condivisione, libertà, non possesso. L’amore è respirare a pieni polmoni la gioia di essere”.

L’evento inizierà con i saluti iniziali del Sindaco Vincenzo Giovagnorio e dell’Assessore Alessia Rubeo. Interverranno Antonio Masci, Patrizia Marziale, don Ennio Grossi e Maria Elena Rotilio, per dare il loro punto di vista sul libro e sul tema dell’amore. Le loro testimonianze, insieme a quelle del Sindaco, dell’Assessore e dell’autore, contribuiranno a creare un dialogo ricco e stimolante. Alessio Masciulli, l’editore, farà da moderatore. E ovviamente, ci sarà Angelo Pellegrino in persona a parlare del suo libro. Insomma, sarà una serata per riflettere, emozionarsi e celebrare le donne in modo speciale.

L’evento non sarà una semplice presentazione di un libro, ma una vera e propria esperienza immersiva, un viaggio attraverso le parole di Angelo Pellegrino, che con la sua poesia è capace di toccare le corde più profonde dell’anima. Sarà un’occasione per riflettere sull’amore in tutte le sue sfaccettature, un amore che non conosce confini, che è libertà e condivisione, un amore che celebra la bellezza e la forza delle donne. I relatori, con i loro interventi, non si limiteranno a commentare il libro, ma apriranno un dialogo con il pubblico, condividendo le loro esperienze e riflessioni sull’amore e sulla figura femminile. La Sala consiliare del Palazzo di Città, con la sua atmosfera intima e accogliente, sarà il luogo ideale per questo evento speciale. L’evento è un invito a riscoprire l’amore, a liberarlo da ogni schema e convenzione, a celebrarlo in tutte le sue forme. È un invito a guardare al mondo con occhi nuovi, a riscoprire la bellezza che ci circonda e a coltivare i legami autentici con le persone che amiamo.