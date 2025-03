Doppia vittoria agli Oscar 2025 per i cortometraggi presentati al Sulmona International Film Festival

Sulmona, 4 marzo- Il Sulmona International Film Festival (SIFF) si conferma ancora una volta preziosa occasione di scoperta del cinema emergente e vetrina privilegiata per i registi del futuro. Due cortometraggi presentati alla 42ª edizione del festival, svoltasi lo scorso novembre, hanno trionfato agli Academy Awards 2025: I’M NOT A ROBOT di Victoria Wanderman ha conquistato l’Oscar per il miglior cortometraggio Live Action, mentre IN THE SHADOW OF THE CYPRESS di Hossein Molayemi e Shirin Sohani si è aggiudicato l’ambita statuetta per il miglior cortometraggio d’animazione.

Questa doppia affermazione agli Oscar dimostra, ancora una volta, l’accuratezza della selezione operata dalla direzione artistica del Festival e dal comitato di selezione del SIFF, e la capacità del festival di intercettare e valorizzare i migliori talenti del cinema internazionale. La manifestazione si conferma così un punto di riferimento per gli autori di tutto il mondo in grado di porre in essere una riflessione sul linguaggio cinematografico come mezzo fondamentale per la contemporaneità.

«Il nostro obiettivo è sempre stato quello di individuare e promuovere le nuove voci del cinema, capaci ispirare, emozionare e riverberare in maniera potente in tutti noi, e questi risultati ci dicono che stiamo percorrendo la strada giusta.», ha dichiarato Carlo Liberatore, direttore artistico del Sulmona International Film Festival. «La vittoria agli Academy Awards di due film selezionati dal nostro festival dimostra che il nostro sguardo sul cinema del presente deve continuare a essere attento e lungimirante».

Il Presidente del festival Marco Maiorano aggiunge: «Abbiamo sempre creduto nella forza del SIFF come piattaforma per il cinema di qualità, e il successo di questi due cortometraggi ne è la prova tangibile. Il nostro impegno è quello di mantenere alto il livello della proposta e di rafforzare la connessione con l’industria cinematografica internazionale».

Il Sulmona International Film Festival, che negli anni ha ospitato e premiato numerosi registi poi affermatisi a livello internazionale, ribadisce così il proprio ruolo di catalizzatore di talenti. L’appuntamento è ora per la 43ª edizione, che promette ancora una volta di scoprire i protagonisti del cinema di domani.