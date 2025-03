La Fondazione Carispaq a sostegno della Corsa degli Zingari per valorizzare Pacentro e le sue tradizioni

Sulmona,5 marzo-: Un’ importante intesa è stata raggiunta tra l’Associazione Corsa degli Zingari e la Fondazione Carispaq, con l’obiettivo di sostenere e promuovere la storica manifestazione di Pacentro. All’incontro erano presenti Giuseppe De Chellis, Presidente dell’Associazione Corsa degli Zingari, Giuseppe Silvestri, sindaco di Pacentro, Domenico Taglieri, Presidente della Fondazione Carispaq, Luisa Taglieri, Fabio Del Monaco e Rosa Giammarco.

La Fondazione Carispaq, da sempre impegnata nella promozione e nel sostegno di iniziative culturali, sociali ed economiche del territorio, ha deciso di affiancare la Corsa degli Zingari nei prossimi anni, riconoscendone il grande valore storico e culturale.

La Corsa degli Zingari, manifestazione secolare che si svolge ogni prima domenica di settembre a Pacentro, ha dimostrato negli ultimi anni di essere più viva che mai, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e contribuendo a far conoscere le tradizioni e le bellezze del territorio in tutto il mondo. L’intesa prevede la collaborazione tra le due istituzioni per la realizzazione di iniziative volte a valorizzare la manifestazione, promuoverne la conoscenza e sostenere le attività dell’Associazione Corsa degli Zingari.

“Siamo molto soddisfatti”, ha dichiarato il Presidente De Chellis. “La collaborazione con la Fondazione Carispaq rappresenta un importante riconoscimento del valore della nostra manifestazione e ci permetterà di realizzare progetti ambiziosi per il futuro”.

“La Corsa degli Zingari è una manifestazione unica nel suo genere che rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore per il nostro territorio”, ha affermato il Presidente Taglieri. “La Fondazione Carispaq è orgogliosa di impegnarsi a fianco della comunità di Pacentro, con un sostegno solido e duraturo. Crediamo fermamente nel valore della Corsa e siamo determinati a contribuire alla sua crescita e valorizzazione nel tempo”.