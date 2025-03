La Sartiglia di Oristano e la Sinjska alka di Signo(Croazia) partecipereanno all’edizione 2025 ella Giostra Europea a Sulmona

Sulmona, 2 marzo- Una delegazione della Sartiglia di Oristano e una dell’Alka di Signo (Croazia), saranno presenti nella prossima edizione della Giostra Cavalleresca d’Europa che si svolgerà a Sulmona dal 18 al 20 luglio 2025. Lo hanno annunciato i rappresentanti delle due Città nel corso dell’incontro che si è tenuto nella sala ovale del Comune di Oristano. Presenti all’incontro anche una delegazione della Giostra cavalleresca di Sulmona guidata dal presidente Maurizio Antonini, una delegazione della Giostra di Zante e rappresentanti della Regione Sardegna insieme al presidente della Fondazione della Sartiglia che si sta svolgendo in proprio in questi giorni a Oristano. Le due delegazioni si sono dette entusiaste di poter partecipare alla prossima edizione della Giostra d’Europa, manifestazione che è ormai diventata un punto di riferimento delle rievocazioni storiche e delle corse all’anello che si svolgono nel Vecchio Continente.



“Da anni partecipiamo con grande entusiasmo sia alla Sartiglia di Oristano che alla spettacolare Sinjska Alka di Signo in Crozia. Quest’ultima rievocazione, fino allo scorso anno, si svolgeva in contemporanea con la Giostra Europea”, ha detto Il presidente Antonini nel corso del suo intervento. “E quindi non c’era stata mai là possibilità di avere la delegazione croata e quella sarda che sono gemellate, ospiti della nostra manifestazione. Da quest’anno abbiamo deciso di anticipare di 15 giorni la Giostra d’Europa rendendo possibile la partecipazione delle due delegazioni che hanno accettato con grande entusiasmo. È il coronamento di un rapporto fraterno e di grande collaborazione che abbiamo instaurato con le due Città che potranno finalmente essere presenti a Sulmona insieme alle altre delegazioni che daranno vita alla prossima Giostra Europea”.



Ogni anno con l’arrivo del carnevale, Oristano si accende di storia cultura e passione con la sua Sartiglia. Una giostra equestre che è rito, sfida, spettacolo, ma soprattutto memoria viva di un’eredità secolare. L’ultima domenica e il martedì di Carnevale nella città di Oristano si corre la Sartiglia. La corsa è basata sulla coraggiosa corsa dei cavalieri che lanciando il cavallo al galoppo e muniti di una spada sfidano la sorte tentando di centrare una stella sospesa lungo un percorso realizzato nel centro storico cittadino tra due ali di folla. Partecipano alla corsa un centinaio di cavalieri tutti con il volto coperto da una maschera, ma a decidere chi potrà lanciarsi con il cavallo saranno i due capicorsa (Su Componidori) scelti dal Gremio dei contadini la Domenico e dal Gremio dei falegnami il martedì. I cavalieri che riusciranno a centrare la stella con la spada avranno come premio una spilla d’argento. E se uno stesso cavaliere riuscirà a farlo sia la domenica che il martedì ne avrà una d’oro.



La Sinjska alka è un torneocavalleresco che si tiene ogni prima domenica di agosto nella città di Signo in Croazia, dal 1715 per commemorare la vittoria sugli Ottomani. Solo gli uomini nati nella città di Signo e villaggi circostanti possono prendere parte alla giostra e ciò è considerato un notevole privilegio. È ritenuto un grande onore anche divenire voivoda dell’Alka, titolo cerimoniale che rende comandante degli alkari, a cui solo gli uomini più meritevoli della Sinjska krajina possono aspirare. Alla è anche il nome dell’anello utilizzato nel torneo: è fatto di due anelli concentrici collegati da tre barre poste a 120° l’una dall’altra. L’oggetto è appeso ad una fune collocata 3,32 metri sopra il percorso di gara. Il concorrente a cavallo (alkaro) galoppa lungo il tracciato e tenta di colpire l’anello centrale con una lancia. A seconda della sezione dell’alkacentrata, l’alkaro ottiene da uno a tre punti, mentre non vengono assegnati punti se il bersaglio viene mancato del tutto. Il torneo si svolge in tre turni. Vince chi ottiene più punti. Il torneo si svolge solitamente alla presenza del Presidente della Repubblica Croata.