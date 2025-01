 Dolore e cordoglio diffuso per la morte del giovane militante di Forza Italia a Roccaraso

La drammatica, inaspettata e prematura scomparsa di Luca Palmegiani, attivista del movimento giovanile di Forza Italia, ha sconvolto l’intera comunità politica.

Roccaraso,11 gennaio– La tragica morte di Luca Palmeggiani , il 25 enne militante di Forza Italia, originario di Latina, morto nel pomeriggio a Roccaraso , caduto dal quarto piano dell’Hotel Swisse dove alloggiava con i big della politica nazionale ed altri ospiti arrivati nel centro turistico per partecipare alle manifestazioni che sono iniziate oggi ha destato dolore

Il giovane dopo i primi soccorsi e la gravità delle sue condizioni era stato trasferito urgentemente presso l’Ospedale dell’Aquila dove è deceduto poco dopo. Sono in corso accertamenti per scoprire le cause dell’accaduto.

La notizia è subito rimbalzata a Roccaraso destando sconcerto e tanto cordoglio dal mondi politico italiano

“Il nostro militante Luca purtroppo non ce l’ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche senza interventi esterni. Sono in corso le indagini. Purtroppo, Luca non c’è più tra di noi facciamo un minuto di silenzio perché Luca fino all’ultimo ha considerato Forza Italia la sua seconda famiglia”.Lo ha detto Antonio Tajani dal palco della convention di Forza Italia “Abbiamo deciso di non procedere al nostro programma – ha detto ancora Tajani – e annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma: la messa di domani mattina alle nove”.

Sconcerto e tanto cordoglio dal mondi politico italiano ”È un giorno di lutto per il nostro partito, per il movimento giovanile, per tutta la comunità di Forza Italia. L’atroce notizia della morte di Luca Palmegiani è un pugno nello stomaco che ci lascia senza fiato. Il pensiero, in questo momento di straziante dolore, va alla sua famiglia e ai suoi amici più cari”.Lo ha detto in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, dopo aver appreso della scomparsa del giovane militante azzurro.

Anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa“Sono profondamente scioccato e addolorato dalla tragica scomparsa di Luca Palmegiani- militante di Forza Italia, avvenuta a Roccaraso dove si trovava per partecipare alla convention di Forza Italia. In questo momento di grande dolore, rivolgo le mie sentite condoglianze alla famiglia e la mia vicinanza ad Antonio Tajani e a tutta la comunità di Forza Italia“.