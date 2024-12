Civitella Alfedena,fiaccolata di fine anno il 30 dicembre 2024

Civitella Alfedena, 24 dicembre– Magica e spettacolare, si ripete ormai dal 1989, l’evento che nonostante gli anni, non smette mai di emozionare un’intera comunità.

Lunedì 30 Dicembre alle ore 21.30, sarà la serata magica di Civitella Alfedena e delle sue montagne.Un evento che ogni anno, attira migliaia di persone che, riscaldate dal fuoco del falò, potranno ammirare lo spettacolo nell’anfiteatro naturale che circonda il piccolo borgo montano. Le figure luminose in continua dinamicità e la musica di sottofondo, offriranno uno spettacolo unico e coinvolgente per tutti gli spettatori che potranno assistere all’evento dal Piazzale di Santa Lucia, riscaldati da cioccolata calda e vin brulè offerti dall’Associazione.

Per chi vuole provare l’esperienza di partecipare al serpentone, può iscriversi presso il gazebo posto in Piazza Plebiscito a partire dal pomeriggio del 30 Dicembre.

Il programma prevede l’appuntamento dei fiaccolanti, accompagnati dalle guide escursionistiche, alle 19.30 in Piazza Plebiscito in abiti da escursione per salire il costone del sentiero della Val di Rose.

Dalle 21.30, il paese sarà illuminato solo dalla luce naturale delle torce poste sulle finestre di ogni casa per dare inizio allo spettacolo unico nel suo genere.

Per i più lontani l’evento sarà possibile seguirlo in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube “Radio Parco”