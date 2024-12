Sulmona, anche i dolci ambasciatori di pace

Le cialde dolci, ormai note anche con il nome inglese di ‘waffles‘,

Sulmona,22 dicembre- Esiste un dolce prezioso e antico che si è diffuso in tutto il mondo con ricette e nomi diversi, la cui origine è italiana, stiamo parlando della cialda.

In toscana , spiega una nota,si chiama nozza mentre in Abruzzo pizzella, un dolce delle feste ottenuto con l’ apposito ferro che imprime e da la caratteristica forma alveolare al dolce, simbolo di unione e incontro.

Alcune personalità italiane che rappresentano la continuità di questa tradizione antica e illustre, hanno presentato al consiglio d’ europa la proposta per far riconoscere la cialda come dolce rappresentativo dell’ europa e messaggero di pace.

Latori di questo appello sono: prof. Giovanni Ranieri Fascetti gran maestro dell’ ordine dei maestri cialdonai sezione gruppo culturale Ippolito Rosellini aps di Pisa, geom. Massimo Di Prospero Presidente associazione culturale sportiva athena e ambasciatore della pizzella in abruzzo, dott.ssa Rosa Giammarcopresidente della casa delle culture di Sulmona, l’ imprenditrice Valentina Bargillierede dell’ omonima azienda che produce la cialda di Montecatini Terme”.