Domani giornata internazionale dei migranti,le iniziative della Horizon Service a Sulmona e Castel di Sangro

Sulmona, 17. Dicembre- Domani,mercoledì 18 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei Migranti. Indipendentemente dalle ragioni che spingono le persone a spostarsi, i migranti sono tra i gruppi più vulnerabili ed emarginati della società: spesso soggetti ad abusi, sfruttamento e privazioni, hanno limitato accesso ai servizi essenziali, inclusa l’assistenza sanitaria, e devono affrontare attacchi xenofobi e stigma alimentati dalla disinformazione.

Per riflettere sulla Giornata proclamata dall’ONU e sostenere i progetti di integrazione e accoglienza degna per migranti (come i SAI), la Horizon Service Società Cooperativa Sociale organizza due momenti di incontro e aggregazione a Sulmona e Castel di Sangro.

Mercoledì 18 dicembre alle ore 17:00 presso Spazio Pingue in via Lamaccio n. 1 a Sulmona è prevista la proiezione del documentario “I Senza Nome” alla presenza del regista Francesco Paolucci, con cui vi sarà un dibattito aperto dopo la visione collettiva del docufilm. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Presidio Libera “Ambrogio Mauri” di Sulmona.

Dopo la proiezione, dalle ore 18:00, seguirà la Festa del tesseramento 2025 di Libera Sulmona che sarà accompagnata dall’Aperitivo Diverso della Horizon Service, il progetto di inclusione sociale e lavorativa nato nel 2016 in cui ragazzi con disabilità ad alto funzionamento si sperimentano nelle attività di bar e ristorazione.

A Castel di Sangro, invece, fino a domenica 5 gennaio 2025 è aperta la mostra “Limes. Storie di Migrazioni” presso il Teatro “Francesco Paolo Tosti” in via Porta Napoli n. 46/A; la mostra è stata inaugurata lo scorso 25 novembre, Giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne” ed è organizzata in collaborazione con il Circolo Fotoricreativo “L’Occhio Magico”, il Centro Antiviolenza “Donna” di Castel di Sangro e vede il Patrocinio del Comune di Castel di Sangro.

Nella Giornata del 18 dicembre la mostra sarà aperta dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e nei giorni delle festività natalizie