Gdf,Scuola Ispettori e Sovrintendenti:” 1000 gocce del grande mare dell’amore”

L’Aquila, 11 dic. – In occasione del 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza e del 160° anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana, il Comitato Regionale Cri Abruzzo e la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila celebrano un importante traguardo nell’ambito della loro collaborazione. Grazie al protocollo d’intesa stipulato tra le due istituzioni, negli ultimi mesi numerosi allievi della Scuola hanno partecipato a una significativa iniziativa di solidarietà, effettuando donazioni di sangue presso l’unità di raccolta della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo e presso l’autoemoteca che ha raggiunto direttamente la sede della Scuola.

Il 13 dicembre prossimo, in occasione della millesima donazione, si terrà un evento celebrativo presso l’Aula Magna della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, con inizio alle ore 10:00, “1000 gocce nel grande mare dell’amore”. L’incontro vuole essere un momento di riconoscimento per l’impegno comune e di riflessione sui valori condivisi di umanità, solidarietà e servizio alla comunità. La collaborazione tra il Comitato Regionale CRI Abruzzo e la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza non si esaurisce in questa iniziativa. Da anni, infatti, le due istituzioni operano fianco a fianco, con obiettivi comuni.L’evento sarà un’occasione per sottolineare ancora una volta il valore della donazione del sangue, gesto semplice ma essenziale per salvare vite, e per ringraziare chi, con generosità, contribuisce a costruire una società più solidale