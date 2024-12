VI Premio Fabrizia Di Lorenzo:venerdì la seconda prova del concorso,sabato la premiazione degli studenti

Sulmona,10 dicembre– Ci sarà anche il fondatore e presidente di “Libera contro le mafie”, don Luigi Ciotti, alla cerimonia conclusiva della VI edizione del Premio “Fabrizia Di Lorenzo”, in programma sabato 14 dicembre alle 10 al teatro comunale “Maria Caniglia”.

Intanto il concorso, promosso dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, nella persona di Lorenzo Sospiri, con l’associazione “Fabrizia Di Lorenzo Onlus” e il Polo liceale “Ovidio”, tornerà nel vivo venerdì 13 dicembre. Alle 9:30, nella sede del liceo “Vico” ci sarà – novità di quest’anno – la prova della seconda sezione del concorso: una sfida di idee per la realizzazione di una proposta di progetto (artistico, multimediale, tecnico-informatico…) ispirato agli ideali di integrazione e pace cari alla stessa Fabrizia, la sulmonese vittima dell’attentato terroristico di Berlino del 19 dicembre 2016. La sua scuola accoglierà studenti degli ultimi tre anni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che, divisi in gruppi, lavoreranno guidati da un team di formatori, coordinato dal presidente di commissione, Lorenzo Micheli. I lavori saranno valutati da una giuria composta dal vicesindaco della città di Sulmona, Sergio Berardi, dal fondatore e amministratore delegato dell’azienda “Don the Fuller”, Mauro Cianti, e dal designer Gaudenzio Ciotti.

I nomi dei vincitori si conosceranno il giorno successivo, durante la cerimonia di premiazione, in teatro. Nella stessa giornata saranno resi noti anche i vincitori della prima e storica sezione del premio, quella che, lo scorso 4 novembre, ha visto altri studenti delle scuole superiori d’Abruzzo impegnati nella redazione di un testo di carattere espositivo-argomentativo a partire da un passo di Aldo Moro. A preparare l’interessante traccia e a valutare gli elaborati è stata la commissione composta dalle docenti del polo liceale “Ovidio” Annamaria Iervolino, Marina Biagi e Doriana di Lorenzo.

Saranno assegnate 10 borse di studio ai primi 5 studenti e gruppi classificati in ciascuna delle due sezioni Nel corso della cerimonia di premiazione ci saranno interventi musicali a cura del maestro Francesco Mammola e della docente del liceo classico “Ovidio”, Sabrina Cardone con la studentessa Chiara Tirimacco. Le conclusioni saranno affidate a don Luigi Ciotti.