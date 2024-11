Svimez, nel 2050 Paese perdera’ 4,5 milioni di abitanti, 82 per cento al Sud 

Napoli, 27 nov – Al 2050, il Paese perdera’ 4,5 milioni di abitanti e l’82 per cento della perdita interessera’ le regionimeridionali: -3,6 milioni. Non solo spopolamento, ma un progressivo degiovanimento che colpira’ soprattutto il Mezzogiorno, che perdera’ 813mila under 15, quasi un terzo di quelli attuali (-32,1 per cento), mentre gli anziani con piu’ di 65 anni aumenteranno di 1,3 milioni (+29 per cento). Un trend demografico avverso che avra’ un forte impatto sul numero degli iscritti nelle scuole italiane. Al 2035, la riduzione di studenti e’ stimata al -21,3 per cento nel Mezzogiorno, addirittura al -26 per cento nelle regioni del Centro (-18 per cento nelle regioni settentrionali). Per la scuola primaria, il rischio chiusura e’ concreto in tremila comuni con meno di 125 bambini, numero sufficiente per una sola “piccola scuola”: il 38 per centodel totale dei comuni (quota che sale al 46 per cento nel Mezzogiorno), localizzati soprattutto nelle aree interne. Il contrasto al gelo demografico necessita di politiche di lungo periodo orientate al rafforzamento del welfare familiare, degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita-lavoro, dell’offerta dei servizi per l’infanzia, dei sostegni effettivi ai redditi e alla genitorialita’, superando la frammentarieta’ degli interventi. L’emergenza e’ l’emigrazione, non l’immigrazione.

( Agenzia Nova)