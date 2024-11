E’ ucraino il vincitore del 38° Concorso Internazionale di Canto M.Caniglia 

Ha cantato “O, patria” dall’opera I Vespri Siciliani di Verdi

Cerimonia di premiazione (ph a. pantaleo)

Sulmona,26 novembre-Il Vincitore del 1° premio al Concorso Caniglia 2024 è Volodymyr Morozov, ucraino, voce di Basso (dal 2020 non vinceva una voce maschile). 28 anni, studi all’accademia Musicale di Kiev poi in Italia al Maggio Fiorentino e al Mozarteum. Attualmente vive a Salisburgo dove studia ed ha una attività concertistica. Al Teatro Comunale di Sulmona, dove si è aggiudicato il primo premio di 4mila euro, consegnato dal Sindaco della città Gianfranco Di Piero e dal consigliere Regionale Maria Antonietta La Porta, ha cantato l’aria “O, patria” dall’opera I Vespri Siciliani di Verdi.

Al secondo posto con un premio di € 2.500,00 si sono classificate ex aequo il soprano sudcoreano (che ha vinto anche il Premio del Pubblico) Sunwoo Park, classe 1994, (studi musicali attualmente in California) specializzata in opere mozartiane e del repertorio classico. Ha cantato “O luce di quest’anima” dall’opera Linda di Chamounix di Donizetti.

L’altro ex aequo il soprano tedesco Joh Anna Will classe 1991, si è esibita nell’aria” Dich teure Halle”dall’opera Tannhauser di Wagner. Diplomata alla scuola di musica di Amburgo e laureata alla New School di New York, ha già una carriera attiva alle spalle e impegni prossimi con ruoli importanti (Suor Angelica, Mimì, Elsa (Lohengrin) e Parsifal allo Staatsoper di Stoccarda.

Al terzo posto, con un premio di 1500 euro, infine si è classificato il tenore sudcoreano Jongwoo Hong (1994) diplomato all’Università di Seoul e laureato in canto al Conservatorio di Dresda, dove vive. Una carriera già avviata in Germania (Salome, Il viaggio a Reims, Romeo e Giulietta) e numerosi concerti in Europa e Corea del Sud. A Sulmona ha cantato l’aria “Kuda, kuda, vi udalili” dall’Eugenij Onegin di Ciajkovskij.

Tra i finalisti c’è anche un’italiana a cui è andato il Premio Filippo Tella (1000 euro) consegnato dal Direttore Artistico M° Gaetano Di Bacco: Chiara Boccabella, soprano 31enne dell’Aquila (Conservatorio Casella) che si sta specializzando nel repertorio rossiniano (ha interpretato il ruolo di Corinna nel Viaggio a Reims di Rossini al Festival di Pesaro 2024).

I riconoscimenti dei Lions e Rotary Club di Sulmona (500 euro) sono andati rispettivamente al tenore sudcoreano Donghyun Kim, da quattro anni al Conservatorio di Piacenza e al finalista 31enne Seongwon Kim Bassobaritono sudcoreano, entrambi già con una intensa attività concertistica

La Giuria presieduta dal soprano Giovanna Casolla e composta da Mauro Gabrieli (Direttore Area Artistica, Casting e Programmazione al Teatro Comunale di Bologna), Daniel Serafin (Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Steinbruck-Austria), Neil Barry Moss (direttore artistico dell’Opera di Coburg -Germania) e Marc Clemeur (Amministratore Gémeration Opéra di Parigi), dopo le due giornate di eliminatorie, da 63 iscritti al concorso ha selezionato 11 finalisti che, come di consueto, accompagnati al pianoforte dal M° Leonardo Angelini, si sono esibiti di fronte ad un pubblico attento ed entusiasta. Giovanna Casolla, per la prima a Sulmona, in qualità di Presidente di Giuria ha dichiarato:

“Sono felice di aver conosciuto questa realtà dove ho potuto lavorare in maniera rigorosa, e dove è nata una delle più grandi interpreti liriche quale è stata Maria Caniglia a cui spesso nella mia lunga carriera sono stata accostata. E per me è un onore essere finalmente venuta in questo splendido teatro a lei dedicato”.

La Presidente Casolla nel corso della serata ha ricevuto dall’Associazione Musicale M.Caniglia il premio “Amici della Lirica”, un riconoscimento che annovera tra i premiati Franca Valeri, Donato Renzetti, Gianni Raimondi, Renato Bruson, Giulietta Simionato, Roberto De Simone, Francesco Ernani Michele Mirabellae e tanti altri personaggi popolari, musicisti o appassionati di musica.

Gli altri premi ai vincitori sono stati consegnati dall’Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Carlo Alicandri Ciufelli , dal Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri e dal Presidente della BCC di Pratola Peligna Alessandro Margiotta.

La serata condotta dalla giovane pianista e influencer veneta Giulia Vazzoler, si è conclusa sulle note del pianista Leonardo Angelini.

Fondato da Filippo Tella nel 1984 il Concorso di Canto Lirico M.Caniglia resta una importante vetrina per tutti i giovani cantanti che si affacciano nel difficile mondo della lirica internazionale. I premiati di quest’anno, si aggiungono ai 130 vincitori delle terne delle passate edizioni per molti dei quali, entrando a far parte di importanti cast e produzioni,hanno visto spalancarsi le porte del successo

Organizzato dall’Associazione Musicale Maria Caniglia, di cui è Presidente Vittorio Masci e Direttore Artistico il M° Gaetano Di Bacco, il concorso rappresenta un fiore all’occhiello per la città di Sulmona e, a 40 anni dalla fondazione, continua a svolgere un ruolo di trampolino per le voci nuove della lirica internazionale.

