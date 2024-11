Bella affermazione del CPO Ordine Avvocati di Sulmona al Concorso “ No aMore Oltre il Tunnel”

Il riconoscimento per il cortometraggio “Quel momento” di Maria Francesca Galasso e Pietro Becattini-

Sulmona, 25 novembre– Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona si è aggiudicato il secondo premio del concorso NO aMORE OLTRE IL TUNNEL, indetto, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dalla Fondazione della Avvocatura Italiana insieme al quotidiano Il Dubbio e alla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense, la cui premiazione si è tenuta lo scorso 19 novembre a Roma nella sede del CNF in via del Governo Vecchio.

Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona ha partecipato con il cortometraggio dal titolo “QUEL MOMENTO”, ideato e realizzato da Maria Francesca Galasso e Pietro Becattini dell’associazione I viaggiatori nel tempo.

L’opera premiata verrà proiettata nel corso del convegno organizzato dal Compitato per le Pari Opportunità sul tema della violenza economica.