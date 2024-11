No alla violenza!

Le iniziative dell’Istituto d’istruzione superiore “Ovidio” per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Sulmona,23 novembre– . Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999, il polo liceale “Ovidio”, ha organizzato un doppio appuntamento, rivolto ai propri studenti, per discutere e riflettere su un’emergenza che richiede impegno e consapevolezza da parte di tutti.

Si partirà da un primo seminario sul tema della violenza in tutte le sue forme, alle 9:30 nell’aula magna del Liceo Artistico “Mazara”. Si parlerà di abusi e violenze sotto il profilo tecnico, giuridico, medico, neuropsichiatrico e psicologico. Interverranno il maggiore Toni Di Giosa, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sulmona, l’avvocato Simona Fusco, presidente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Sulmona, il dottor Michele Suffoletta, direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, la dottoressa Tiziana D’Ambrogio, neuropsichiatra infantile, e la dottoressa Liliana Caravelli, psicologa e psicoterapeuta, entrambe del servizio di Neuropsichiatria infantile di Sulmona.

Un secondo seminario ci sarà, nella stessa giornata di lunedì, a partire dalle 11, nella Sala consiliare del comune di Sulmona e vedrà il contributo dell’avvocata Anna Berghella, esperta in diritto di famiglia e presidente dell’associazione “Cammino Sulmona”, sul tema “Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere”. Dunque una riflessione di stampo giuridico, ma non solo.

Il dirigente scolastico del polo liceale, Caterina Fantauzzi, esprime il proprio sentito ringraziamento al presidente del Consiglio comunale, Cristiano Gerosolimo, e a tutti i professionisti che, con il loro contributo, hanno consentito di organizzare questi due momenti altamente formativi per le studentesse e gli studenti.

Le iniziative sono state organizzate nell’ambito del Progetto “Legalità” di cui è referente la professoressa Alessia Verrocchi, un progetto che da sempre fa parte del Piano dell’offerta formativa dell’IIS “Ovidio” e che mira a sensibilizzare gli studenti su tematiche ed emergenze attuali, per renderli consapevoli e contribuire alla formazione di cittadini responsabili e protagonisti della costruzione di una società migliore.