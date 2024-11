“ Le ferite che curano”, un laboratorio per riflettere sulla violenza di genere

Sulmona,21 novembre- “In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Meta APS, in collaborazione con il Comune di Sulmona e nell’ambito delle attività collaterali della stagione di prosa del Teatro Maria Caniglia, propone un evento speciale per sensibilizzare e approfondire il tema della violenza di genere.

Lunedì 25 novembre, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso Palazzo Tabassi in via Ercole Ciofano a Sulmona, si terrà il laboratorio esperienziale Le Ferite che Curano, un incontro dedicato alla riflessione e alla condivisione, guidato dagli psicologi e psicoterapeuti di Parole in Famiglia; il laboratorio è aperto a uomini e donne che desiderano confrontarsi su un tema così delicato e complesso.

L’attività prevede un momento iniziale espressivo, pensato per facilitare l’apertura e il coinvolgimento emotivo, seguito da una discussione di gruppo. Durante l’incontro, i partecipanti saranno invitati a condividere esperienze, opinioni e riflessioni, il tutto in un ambiente protetto e rispettoso. L’obiettivo è non solo approfondire le dinamiche legate alla violenza di genere, ma anche promuovere l’empatia e la costruzione di una comunità capace di ascoltare i vissuti emotivi di ognuno.

Un’occasione per riflettere, ascoltare e agire insieme contro la violenza, dando vita a una comunità più consapevole e solidale.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma i posti sono limitati. Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@teatromariacaniglia.com



Per rimanere aggiornati è possibile collegarsi alle pagine social Facebook, Instagram, X del Teatro Maria Caniglia o al sito www.teatromariacaniglia.com, oppure scrivere una mail all’indirizzo info@teatromariacaniglia.com