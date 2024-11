Centinaia di studenti per il taglio del nastro della 42esima edizione del Sulmona International Film Festival. 

Oggi seconda giornata di proiezioni. Il programma

Sulmona, 7 novembre- Centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di Sulmona hanno tagliato il nastro della 42esima edizione del Sulmona International Film Festival. Ieri, mercoledì 6 novembre 2024, all’interno dello storico cinema Pacifico della cittadina peligna, sono stati loro i protagonisti della prima delle due mattinate dedicate al SIFF Kids eSIFF Studenti dove hanno potuto assistere rispettivamente alla proiezione di otto e sei cortometraggi internazionali: nel caso di SIFF Kids si tratta di opere selezionate esclusivamente per l’occasione e riservate ai piccoli studenti, mentre nel caso di SIFF Studenti si tratta di lavori scelti tra più di mille opere iscritte al festival.



Anche grazie ai dibattiti in sala, per i più giovani è stato un rinnovato momento di coinvolgimento e partecipazione nell’ambito dell’instancabile attività di sensibilizzazione alla cultura cinematografica e visiva portata avanti, come ormai da tradizione consolidata, da Sulmonacinema Aps.

Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 21.00 è stata proiettata la prima tranche di cortometraggi in concorso con lavori provenienti da Portogallo, Spagna, Croazia, Stati Uniti, Canada, Iran, Francia, Giappone e ovviamente Italia. Tanti gli applausi in sala per i registi esordienti che, ne siamo certi, faranno parlare di loro in futuro. Tra loro anche il regista nipponico Hiroyuki Nishiyama, autore di “Blue and White”, intervistato dal critico cinematografico Davide Stanzione.



A concludere la prima giornata del festival è stato l’immancabile SIFF Talk condotto dal critico cinematografico Francesco Alò che ha dialogato con Eros Puglielli, regista della serie tv “Sono Lillo 2” prossima all’uscita su Prime Video. Molte le curiosità e gli aneddoti raccontati che hanno fatto da cornice alla proiezione esclusiva della prima puntata della seconda stagione della serie con protagonista Pasquale “Lillo” Petrolo che ha marcato la sua presenza con un contributo da casa promettendo di partecipare alla prossima edizione del festival.

Oggi, giovedì 7 novembre, seconda giornata di questa 42esima edizione del SIFF. Dalle 9.00 alle 13.00 si terrà l’appuntamento con SIFF Kids e SIFF Studenti e, a partire dalle 16.30 fino ad arrivare alle 21.00 ci sarà il secondo pomeriggio dedicato alla proiezione di cortometraggi. Alle 21.15 verrà proiettato il lungometraggio “Anywhere Anytime” del regista iraniano Milad Tangshir.