Oggi ( ore 17,30) al via  la quinta edizione dei ‘Concerti del giovedì”

inizia la serie di incontri con i giovani talenti musicali d’Abruzzo che si esibiscono nel Foyer del Teatro Caniglia di Sulmona. Una proposta della Camerata Musicale e del suo Direttore Artistico Gaetano Di Bacco.

Sulmona,7 novembre– Per la Camerata Musicale di Sulmona è tempo di far largo ai giovani musicisti con tre appuntamenti concentrati nel mese di novembre a partire da giovedì 7 (a seguire 14 e 28)

I nuovi talenti selezionati tra gli iscritti ai Conservatori d’Abruzzo e alle scuole di musica del territorio peligno, per tre settimane tornano protagonisti al foyer del Teatro “M.Caniglia” di Sulmona per la quinta edizione dei “Concerti del Giovedì”, una mini-rassegna, all’interno della stagione musicale. Fortemente voluti dal direttore artistico della Camerata Musicale Gaetano Di Bacco, rappresentano per questi ragazzi, per lo più al di sotto dei vent’anni, una occasione rara potersi esibire in uno spazio prestigioso come il Teatro Caniglia che nel corso dei 72 anni di attività della Camerata ha ospitato i nomi più prestigiosi dello scenario musicale internazionale. Sono oltre cento i giovanie giovanissimi musicisti che hanno usufruito di questa opportunità per un confronto professionale.

Piccoli artisti, fenomeni e bambini prodigio che hanno potuto misurarsi nelle loro capacità,abilità ed emotività di fronte ad un pubblico attento ma non indulgente.

Si parte giovedì 7 con sei interpreti che si esibiscono con musiche di Schubert, Brahms, de Sarasate e Liszt: al violino Fakizat Mubarak, al pianoforte Luca Alberoni, quindi il Duo Alma con Marika Monaco al flauto e Alessandro Micoletti alla fisarmonica, chiudono la serata Leonardo Chiulli e Valentina Silvestris alla chitarra.

L’appuntamento di giovedì 14 vede impegnati Ilaria Nallira al violino, Mirko Iannucci alla fisarmonica e due pianisti, Alessandro Febo e Luca Puglielli in musiche di Chopin, Brahms, Rachmaninov e Bach.

Per la conclusione della rassegna, il 28 novembre, suoneranno due pianisti Chiara Palizzi e Martina Barbaliscia, Cecilia Bonaventura al flauto e Maurizio Di Bacco al violino.

L’appuntamento di giovedì 7 propone il Duo Alma formato da Alessandro Micoletti alla fisarmonica e Marika Monaco al flauto traverso, entrambi laureati al conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Il duo nasce nel 2019, i due musicisti scelgono di unire flauto e fisarmonica per creare un’esperienza musicale unica e originale, grazie alla combinazione inusuale di questi due strumenti, che fondendosi danno vita ad un suono ricco ed avvolgente. La fisarmonica aggiunge profondità e ritmo alle linee melodiche del flauto, creando un dialogo musicale tra tradizione e innovazione con un repertorio che spazia dalla musica classica fino alla musica contemporanea in un viaggio sonoro che fonde passato e presente in una melodia senza tempo. Micoletti è vincitore di molti concorsi internazionali di fisarmonica e frequenta il biennio di musica da camera presso il conservatorio di Pescara come pure Marika Monaco. Quest’ultima suona sia con la formazione di duo che con l’orchestra stabile di flauti “Falaut Orchestra”.

Fakizat Mubarak è una violinista 24enne del Kazakistan dove ha iniziato a studiare musica a 6 anni. Laureata al Conservatorio Rossini di Pesaro, oggi studia a Pescara al Conservatorio L. D’Annunzio. Ha già una attività concertistica come solista e nell’ambito della musica da camera e in varie formazioni, dal duo con pianoforte al quartetto d’archi. Collabora con la WunderKammer Orchestra, l’ Officina Musicale, l’Orchestra Femminile del Mediterraneo e l’Orchestra Sinfonica G.Rossini, World Youth Orchestra, Ensemble Colibrì. Ha vinto vari concorsi ed ha al suo attivo tournée in Europa e Asia. Si esibisce in coppia con il pianista Luca Alberoni con musiche di Schubert (Gran Duo) e De Sarasate (Fantasia da concerto sulla Carmen). Luca Alberoni non ha ancora venti anni. Già da piccolo mostra una spiccata attitudine per il pianoforte e partecipa a vari concorsi anche internazionali. Suona in varie manifestazioni ed eventi in Italia. Segue masterclass di artisti di primo piano (Ashley Wass, Simon Crawford-Phillips, Comis, De Maria, Deljavan), studia al Conservatorio L.D’Annunzio di Pescara.

Leonardo Chiulli e Valentina Silvestris chitarristi pescaresi, hanno iniziato gli studi presso il “Conservatorio L. D’Annunzio” di Pescara sin da giovanissimi. Entrambi sono al terzo anno di livello accademico di primo livello. Hanno partecipato a importanti concorsi nazionali ed internazionali. Si sono esibiti in molti eventi in Abruzzo dimostrando grande versatilità. A Sulmona suonano di Astor Piazzolla “Tango Suite”.