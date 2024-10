Torna la passeggiata “rosa” contro i tumori femminili. 

Sulmona, 16 ottobre– “L’esperienza mi ha insegnato che l’uomo quando desidera raggiungere un traguardo, trova dentro dì sé risorse impensabili”. Umberto Veronesi

Con questo spirito, PittaRosso Pink Parade e New Medical Center Sulmona, presentano l’undicesima edizione della passeggiata rosa, che si terrà il 20 ottobre 2024 da Bugnara a Introdacqua (Cantone). Un’occasione da non perdere, certo, per stare all’aria aperta ma anche l’opportunità di aiutare a finanziare la ricerca scientifica sui tumori femminili – seno, utero e ovaio – grazie alla collaborazione tra PittaRosso e la Fondazione Veronesi.

Il programma dell’evento prevede il raduno dalle 9 alle 9.30 presso il campo sportivo di Bugnara da cui si partirà, subito dopo, verso “Cantone Ospitalità”, per un momento conviviale e di aggregazione. In questo spazio sara allestito un ristoro per tutti i partecipanti offerto dalla Casa Funeraria Caliendo.

Al termine si ritorna al punto di partenza.