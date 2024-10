Miriam Stella, brand giovane ma già globale

Il successo alla sfilata di Milano, le attenzioni dei buyer e dei media internazionali, le influencer di Dubai.- La stilista abruzzese: “La collezione 2025 è la più bella”

Pescara,16 ottobre- La donna cosmopolita, raffinata, sensuale, protagonista del proprio tempo, interpretata con gusto e originalità da Miriam Stella, ha conquistato la scena milanese.

La recente sfilata nel sontuoso Palazzo Serbelloni di Milano, coronamento di un anno di proficuo lavoro creativo, ha confermato il magic moment della stilista abruzzese. Miriam Stella è un brand giovane ma già globale, tanto da essere presente contemporaneamente nei grandi appuntamenti autunnali meneghini, Fashion Week e White, e al Coterie di New York.

Le riviste specializzate made in Usa, ad esempio Gladys e Sfbw, o meglio South Florida Business and Wealth, a cui non è sfuggita l’apertura di una boutique monomarca a Miami Beach, gli stanno dando il giusto risalto. Diversi riflettori si stanno accendendo anche sui media europei. Tportal, frizzante magazine di Zagabria (Croazia), ha dedicato un ampio servizio sulla sfilata del Palazzo Serbelloni con alcune foto di modelle vestite con gli abiti di Miriam Stella. Alla sfilata, peraltro, c’erano diversi buyer internazionali e un gruppo di influencer arrivate da Dubai, che si sono interessate al marchio per averlo visto grazie ai personaggi di Bling Bling Dubai, una serie prodotta da Netflix.

“Sono così elettrizzata da non sentire affatto la stanchezza del rush fatto insieme ai collaboratori dell’azienda. Nel tempo è stato messo su un gruppo di lavoro brillante e coeso che ha avviato un progetto di crescita a 360 gradi. Puntiamo ad incrementare la nostra presenza un po’ dappertutto, anche in Italia”, dice la stilista. “La collezione 2025 è la più bella tra quelle sin qui prodotte perché meglio delle altre ha esaltato l’hand made, il fatto a mano che per me è imprescindibile, il vero marchio di fabbrica di Miriam Stella. La cura dei dettagli è il mio must. La novità assoluta è stato il jeans in versione street couture. Il jeans è un capo che non manca in nessun armadio, ma non sempre esalta come si deve la femminilità. Sulla passerella c’era anche l’uomo, come l’anno scorso. Un uomo che veste l’estate, con disinvoltura e originalità”.

E se si parla di bella stagione, ecco che Miriam Stella è il brand che insegue l’estate, a Miami come a Milano, a Parigi come Hong Kong, Singapore, Roma, Madrid…