Giuramento VV.F.: Marsilio con Presidente Meloni, l’omaggio dello Stato al valore del Corpo e a città simbolo di resilienza

L’Aquila,4 aprile- – “Accogliere a L’Aquila il giuramento degli 800 allievi vigili del fuoco è per l’Abruzzo motivo di grande orgoglio e commozione. La presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi conferma l’attenzione del Governo verso la nostra terra e verso una città simbolo di resilienza.”

Lo ha detto il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio a latere della cerimonia che si è svolta oggi, in Piazza Duomo , a L’Aquila, in occasione del giuramento degli 800 allievi dei vigili del fuoco del 99º corso.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima di recarsi in Piazza Duomo, ha fatto tappa al Parco della Memoria per rendere omaggio alle vittime del terremoto, partecipando a un momento di raccoglimento e commemorazione.“La scelta di celebrare qui questa cerimonia così solenne e significativa – ha aggiunto Marsilio- assume un valore ancora più profondo, a pochi giorni dalla ricorrenza del 6 aprile che accompagna la scelta di realizzare una nuova sede del loro centro di formazione nazionale. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza, professionalità e umanità: a loro va la nostra gratitudine e il nostro augurio per una carriera al servizio dello Stato e dei cittadini.”