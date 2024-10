Sulmona, giovedì (ore 10) ‘Giornata Mondiale della salute mentale’

Sulmona,8 ottobre-Il Centro di Salute Mentale di Sulmona in collaborazione con il Comune di Sulmona, in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre c.a., intende promuovere l’incontro e il confronto tra gli operatori della Salute Mentale e gli studenti attraverso l’utilizzo di un linguaggio universale, il cinema, con la proiezione del film “Si può fare (Da vicino nessuno è normale)” di G. Manfredonia e F. Bonifacci-2008 presso l’Auditorium dell’Annunziata.

Il film, ambientato a Milano nei primi anni ’80, è ispirato alle storie vere delle Cooperative Sociali sorte in quegli anni per dare lavoro ai pazienti dimessi dai manicomi, a seguito della Legge 180 (13 maggio 1978) detta anche Legge Basaglia, dal nome dello psichiatra promotore della riforma psichiatrica in Italia, Franco Basaglia, di cui ricorre il centesimo anniversario dalla sua nascita. Lo psichiatra si impegnò nel compito di riformare l’organizzazione dell’assistenza psichiatrica ospedaliera e territoriale, proponendo il superamento della logica manicomiale.

L’evento, ad ingresso libero, è previsto per l’intera giornata del 10 ottobre 2024:

la mattina, dalle ore 9:30 alle ore 13.00, rivolto agli studenti delle scuole superiori il pomeriggio, dalle 16:30 alle 20:00 all’intera popolazione con la proiezione del suddetto Film al termine del quale seguirà un dibattito sulle principali tematiche della Salute Mentale tra gli operatori della Salute Mentale e il pubblico presente.