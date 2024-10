Il turismo e le sue strade, Pasqua a Sulmona Turismo Natura e le politiche regionali di sviluppo sostenibile

Sabato a Sulmona. ( Sala Consiliare del Comune ore 17,30) la presentazione dell’ultimo libro del prof. Tommaso Paolini–

Tommaso Paolini ( a sx) con Giorgio Di Benedetto

Sulmona, 1 Ottobre -Politiche regionali e di sviluppo sostenibile. In questo crede e di questo ha scritto il professore Tommaso Paolini, nella sua ultima fatica letteraria, Pasqua a Sulmona Turismo e Natura. L’Abruzzo ha potenzialità turistiche, è un attrattore con tutti i requisiti necessari a creare interesse e quindi ricchezza.

Punta e declama in più passaggi l’importanza di un turismo estero, il professore Paolini, suscita palpiti il suo raccontare l’evento delle Madonna che Scappa in piazza. L’evento religioso, gli eventi religiosi strutturati e consolidati nel tempo e nella tradizione dei luoghi, sono e devono restare a capo della crescita economica della regione verde d’Europa. Spazio e considerazione anche al potenziale dei Parchi e delle aree protette presenti in Abruzzo che tanto offrono. Tutto questa “grazia di Dio” di cui si è detentori, va valorizzata, proposta e diffusa, anche per mezzo di politiche regionali consone.

Di una società complessa, di una società che arranca, ma che può, attraverso canali e misure giuste andare avanti meglio e con migliori risultati si parlerà sabato prossimo, dalle ore 17:30, durante la presentazione del libro Pasqua a Sulmona Turismo e Natura, presso la Sala Consiliare del Comune di Sulmona.

Interverranno ad arricchire il dibattito, a con riflessioni, considerazioni e intuizioni il Cristiano Gerosolimo (Presidente del Consiglio Comunale), Maria Assunta Rossi (Consigliera Regionale), Cesira Donatelli (Scrittrice e poetessa) e Tommaso Paolini (autore della pubblicazione). Tutti moderati e messi in relazione dal giornalista Giovanni Ruscitti.

– Turismo di allora e turismo di oggi ci attendono perché opportunità economica! –

C.D.