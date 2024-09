Da Predazzo la notizia che inorgoglisce l’Abruzzo. L’allenatrice Elena Como è fra gli idonei

Sulmona, 25 settembre– L’attestato recita testualmente “Diploma di Allenatore di Fondo III livello a Elena Como e reca in calce, la firma del Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, Predazzo, 22 settembre 2024.

Notizie “fresche di stampa” che, raccontano un percorso di vita iniziato ben 24 anni fa. Elena Como aveva otto anni quando mise per la prima volta gli sci da fondo ai piedi, a guidarla e a infonderle coraggio, sulla pista di Campitelli nel comune di Alfedena, il maestro Domenico, per tutti Zizì. Tutto è iniziato per gioco, si trattava, semplicemente, di scivolare. Il posto, la familiarità della realtà associativa, il manto bianco uniti ad una passione innata e ad un amore profondo e corposo per questa disciplina, hanno fatto il resto e siamo ad oggi!

A sancire l’idoneità di 23 candidati fra cui l’abruzzese Elena Como per la qualifica di allenatori di III livello Sci di Fondo, la scuola Tecnici Federali diretta da Giacomo Bisconti e Roberto Campaci, quest’ultimo responsabile per la parte delle prove nordiche.

Il raggiungimento del III livello ha richiesto l’espletamento di più prove, si è partiti da maggio scorso con il superamento di un modulo multidisciplinare, nella scorsa settimana le prove sono state di natura generale, tutte proposte da docenti provenienti dal Cerism di Rovereto. Poi si è passati a moduli specifici sulla disciplina seguiti e valutati da docenti universitari e da tecnici appartenenti alla Direzione Agonistica fondo della FISI.

Elena Como e gli altri 22 compagni di avventura, tra cui Francesca Budin (allenatrice delle fiamme gialle), Stefano Corradini (allenatore nazionale juniores di fondo), Fabio Pasini (allenatore e skiman nazionale juniores di fondo), solo per citare alcuni dei nomi altisonanti del fondo, l’idoneità l’hanno faticosamente conquistata, altresì, con uno scritto e un project work, sottoposto all’esame e alla valutazione della commissione.

Impresa ardua, importante e al femminile quella conseguita dall’allenatrice in forze allo ASD Sci Club di Alfedena, che apporta ulteriore pregio e prestigio ad una delle società sportive più attive e dinamiche di questa parte d’Abruzzo, e non solo. L’ASD Sci Club di Alfedena, presieduto da Arturo Como ha in bacheca un medagliere di ben 10 eventi nazionali espletati negli ultimi 10 anni, tutti afferenti al settore fondo e a discipline affini. Pregevole sottolineare i Campionati Italiani Disabili Federazione Italiana Sport Paralimpici e i Campionati Italiani Giovanili nel 2021.

Quest’ultimi organizzati e consumati in piene restrizioni covid, quando il resto delle associazioni sportive aveva optato per il rinvio di ogni gara e di ogni attività. La stoffa, la tenacia e la competenza della giovane e caparbia Elena Como venne fuori tutta sin da allora, sbalordendo il mondo del fondo da Nord a Sud Italia, lei fu, infatti, direttore gara e nulla andò storto o fece acqua da qualche parte, nonostante la congiuntura e le restrizioni mondiali che, incutevano su sicurezza e organizzazione.

La stoffa è proprio quella di una grande sportiva, di una grande donna e di un grande tecnico. La Como, la sua passione per il fondo l’ha instillata nei suoi familiari, i quali l’hanno sempre incoraggiata e sostenuta ed oggi gioiscono con lei per i traguardi raggiunti e scommettono fiduciosi sul suo futuro.

L’oggi si compone di un passato da atleta, con trasferte fuori casa, sconfitte e vittorie, pause e incrementi. Dal 2014 l’ingresso nel mondo degli allenatori, con i primi corsi e le prime esperienze nel comitato regionale abruzzese. Una carriera sportiva che è andata mutando nel tempo, arricchendosi e aprendosi verso più realtà.

Alla neo-allenatrice di III livello giungono i complimenti di Angelo Ciminelli, Presidente del Comitato Abruzzese Regionale (CAB). Ciminelli tiene a precisare che –Elena Como segue le squadre di comitato, lavora in piena sinergia con altri allenatori a progettualità importanti e significative. Conseguire titoli incrementa la crescita personale e quella dell’intero comitato, continua il Presidente CAB. Il Comitato Abruzzese è improntato al lavoro di squadra e alla crescita sportiva e culturale dell’intero settore. Il livello formativo raggiunto da Elena Como viaggia in questa direzione, gratifica tutti e va a beneficio di tutti. Con questo spirito si guarda alla stagione invernale che, si auspica proficua sotto ogni punto di vista, conclude Angelo Cimnelli–

Allenare e formare sportivamente bambini, richiede strumenti e competenze non comuni, sensibilità e attenzioni elevate e qualificate, Elena Como le possiede e le incrementa sempre più. Non le manca nulla, lo attesta l’apprezzamento per il suo lavoro da parte delle famiglie dei giovani, l’affetto e il rapporto fra lei e i suoi atleti, i risultati che i suoi iscritti conseguono, anche, in competizioni extra regionali e nazionali e la stima dei colleghi nei raduni a cui prende parte o in seno a tavoli tecnici.

Il mondo del fondo, il Comitato Abruzzese, l’ASD Sci Club di Alfedena, la comunità di Alfedena e tutto il circondario hanno un patrimonio sportivo su cui contare di tutto rispetto, ad incarnalo è una giovane e competente donna e questo non guasta!

L’allenatrice di Fondo di III livello Elena Como è già tornata ad allenare i suoi ragazzi, la stagione invernale e alle porte e gli appuntamenti sono tanti e prestigiosi. Proprio ieri, era alle prese con un Open Day sportivo dedicato ai più piccoli, pensato per avvicinarli attraverso il gioco alla disciplina del fondo. Successo scontato, repliche in programma.

Si ringrazia Elena Como per aver reso più forti le donne, attraverso queste sue conquiste per essere esempio e testimonianza di riuscita e di professionalità, si loda perché continua a seminare sport, sorrisi, socialità e aggregazione in piccole realtà dell’entroterra abruzzese, non precludendo ai giovani atleti della terra forte e gentile di guardare oltre e di ambire a fare e a conquistare successo e bellezza.

C.D.