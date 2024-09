( il caso)- A proposito della gestione delle liste d’attesa presso Ospedale Sulmona

Sulmona, 20 settembre- Dalla signora Raffaella Di Ramio riceviamo e pubblichiamo:“buondì ,prendendo spunto da un vostro articolo letto il 15/09/2024 , riguardante le liste di attesa dell’ospedale in oggetto (Sulmona ndr), vorrei segnalare quanto segue:

in data 21/04 /2024 , mia madre , una donna di 81 anni , accedeva in pronto soccorso presso l’Ospedale cittadino , per cruralgia destra con dolore irradiato alla gamba omolaterale ;si pone diagnosi di ernia crurale destra che veniva ridotta manualmente , si poneva indicazione chirurgica della stessa , senza carattere di urgenza , e la paziente veniva dimessa lo stesso giorno in buone condizioni . In data 29/04/2024 la paziente eseguiva una visita specialistica

chirurgica , come secondo parere , presso uno stimato professionista chirurgo , dirigente medico presso UOC di Chirurgia dell’Ospedale medesimo ; il sanitario pone indicazione chirurgica per ernia inguinale destra con classe di priorità A , entro 30 giorni .



Passato il tempo indicato dalla priorità ,non avendo ricevuto nessun riscontro ,avendo appreso che altri pazienti con la stessa classe di priorità di mia madre avevano effettuato l’intervento chirurgico in tempi molto più ristretti, ho chiesto spiegazioni presso UOC nella figura del Direttore dell’Unità medesima , senza successo per irreperibilità dello stesso .



Segnalo , inoltre , che mia madre è stata sottoposta ad esami ematici e visita anestesiologica due volte , con spreco di soldi pubblici e danno erariale . Mia madre veniva operata in data 12/09/2024 e dimessa il giorno seguente 13/09/2024



Ritengo che tale comportamento possa configurare un’irregolarità nella gestione delle liste di attesa e possa costituire una violazione dei diritti alla salute ed alla parità di trattamento dei pazienti .Il problema delle liste di attesa in un ospedale di I livello come quello sulmonese è una questione che interessa una larga parte della popolazione , spero vogliate approfondire e dare ancora più visibilità a questa situazione , che , credo , meriti massima attenzione .In attesa di un vostro gentile riscontro ,rimango a disposizione per qualsiasi necessità . Saluti Raffaella Di Ramio