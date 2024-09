Sabato ad Introdacqua iniziativa per ricordare il prof. Ernesto Giammarco

Introdacqua, 18 settembre-Si svolgerà sabato 21 settembre c.a. alle ore 17,30 presso la Fondazione Ernesto Giammarco Centro Studi Dialetto via Concezio Di Rienzo n.38-Introdacqua,la rassegna di letteratura, dialetto, musica della tradizione abruzzese “Riscoprire le radici” nel proclamato anno delle radici italiane.

Programma

Saluti istituzionali

Presentazione: Rosa Giammarco

Interventi:

Massimo Santilli(lingua e dialetto)

Pasquale Di Giannantonio (musica della tradizione orale)

Goffredo Palmerini(letteratura dell’emigrazione)-

Antonietta La Porta -Consigliera regionale – componente del Cram

Introdacqua…. il luogo ed il momento giusto per onorare il grande dialettologo Prof. Ernesto Giammarco autore del Dizionario Abruzzese e Molisano (DAM) e che ci permette di dare un pieno riconoscimento al suo lavoro e ricordare la sua “vita per il dialetto”.

La Fondazione E.Giammarco è senza scopi di lucro e con la finalità di favorire ed incrementare la cultura e le attività di studio e ricerca scientifica con particolare riguardo ai settori linguistico-dialettologico, letterario, storico, geografico, artistico, folclorico, alle indagini sul territorio delle regioni abruzzese e molisana e ai rapporti tra l’area adriatica e le culture straniere

.Nell’anno delle Radici non si poteva non condividere il fenomeno della “ritornanza”,un trend in crescita negli ultimi tempi e che, proprio quest’anno, dovrebbe risplendere al massimo del suo fulgore. Il 2024 è stato infatti dichiarato “l’anno del turismo delle radici” e, cioè, di quel tipo di turismo collegato agli italiani emigrati nel mondo, che desiderano tornare proprio per visitare i luoghi natii.