“Mamme Ribelli”, con Linda Maggiori venerdì 20 a Sulmona

Sulmona, 17 settembre– Linda Maggiori, giornalista del Manifesto, di Altreconomia, Terra Nuova e altre testate ecologiste, sarà a Sulmona, venerdì 20 settembre alle ore 17 presso la CGIL (vico del Vecchio 5), per presentare il suo libro Mamme Ribelli (Terra Nuova Edizioni). Il libro racconta le lotte delle donne che da Nord a Sud dell’Italia sono impegnate nella difesa dell’ambiente e della salute: da Taranto ad Augusta, da Piombino a Falconara e a tante altre località dove l’inquinamento e la devastazione ambientale distruggono la vita di quelli che sono definiti “territori di sacrificio” per i profitti di pochi grandi gruppi industriali. Il libo parla anche di Sulmona e della lotta ormai quasi ventennale che un gruppo di donne e uomini conducono contro l’inutile, dannoso e pericoloso progetto della Snam.

Ma Linda Maggiori non è soltanto una giornalista, è anche un’eco-attivista e mamma di 4 figli, che sperimenta personalmente uno stile di vita sostenibile: senz’auto, vegana e a rifiuti (quasi) zero. E’ attiva in vari comitati e associazioni, tra cui la Rete delle Mamme da Nord a Sud, il Gruppo nazionale Famiglie Senz’Auto e la Campagna Per il clima Fuori dal fossile.

“Le mamme ribelli – dice Linda Maggiori- sono le donne che lottano indomite per la vita, per il clima, per la salute delle comunità dei viventi e per la Terra, contro le complicità e l’omertà delle istituzioni, forti di una profonda solidarietà intergenerazionale. E quando le madri si muovono si muovono anche le montagne”.