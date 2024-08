Raiano: pronto il programma III edizione del Festival della Filosofia 

Tanti gli ospiti prestigiosi del mondo culturale

Raiano, 23 agosto– Tutto pronto a Raiano per la III^ edizione del del ‘Festival della filosofia in prpgramma nella cittadina peligna nei giorni 29-30-31 agosto 2024 nel Piazzale Municipio Via Tratturo sul tema “Il caos e la stella danzante: il difficile cammino della bellezza nel pensiero umano” .

Lo ha annunciato oggi Giuliano Commito Presidente dell’Associazione Circolo Culturale Crociano. Il programma di questa edizione prevede

GIOVEDI 29 AGOSTO –

ORE 17 – Incontro con MICHELE AINIS intervistato da

su “La Costituzione e la bellezza”

Ore 18,30 – Incontro su “La bellezza potrà salvare il mondo?”

coordinato da Annagrazia Ruscitti che dialoga con

Stefano Pasotti, Unich,

Chiara Berti, facoltà di psicologia

Università di CHieti/Pescara;

Aristide Saggino, Docente di psicometria, Unich

ore 21 – Chiesa di Santa Maria Maggiore –

Esibizione del Coro X Sinfonia di Pescasseroli

VENERDI 30 AGOSTO –

ore 17,00 su “La bellezza nel cammino umano”

incontro storico con

Francesca Di Giulio che dialoga con

Andrea Casalboni – UNiversità dell’Aquila

Aurelio Manzi – Docente di ecologia Vegetale Unite

Oliva Menozzi – Archeologa Unich

SABATO 31 AGOSTO –

Ore 17,00 – “La bellezza nella filosofia”

Coordina Giuliano Commito che dialoga con

Diego Fusaro – Università di Torino e San Raffaele

Giulio Lucchetta – Docente emerito Università D’Annunzio

Oreste Tolone – Docente di Filosofia Morale università D’Annunzio

Massimo Pasqualone – Critico d’Arte – Docente Unich

—