Premio Dino Villani 2024  al  ” Biscottificio artigianale  Di Giacomo Luciano” 

Sulmona, 22 agosto–L’Accademia Italiana della Cucina –Istituzione Culturale della Repubblica Italiana-Delegazione di Sulmona conferirà domenica 25 agosto 2024 il Premio Dino Villani al Biscottificio artigianale Di Giacomo con il prezioso supporto della moglie Silvana per la produzione artigianale della “pizzella alla cannella dolce classico di Pescocostanzo”. Sono passati 25 anni dal momento in cui il Laboratorio /Biscottificio situato al centro del paese induce a commettere peccati di gola. Oltre a biscotti, crostate, ciambelle, pasticceria secca è possibile trovare la “regina” dei dolci di Pescocostanzo”la pizzella alla cannella ” fatta con il vecchio ferro di famiglia che ci racconta giorno dopo giorno i sapori e i saperi della tradizione del paese attraverso le sue ricette. Tutto è lavorato in modo artigianale con grande cura e passione.

Per queste motivazioni sarà premiata la pizzella del laboratorio/biscottificio Di Giacomo riconosciuta come “prodotto artigianale di comprovata tipicità locale e con una tradizione da mantenere e tutelare”.

Il “Premio Dino Villani”, infatti, viene assegnato “al produttore” che si sia distinto nella lavorazione artigianale di un “prodotto alimentare” di rilevante e specifica qualità organolettica, lavorato con ingredienti nazionali tracciabili, di prima qualità e con una ben identificata tipicità locale. E il biscottificio Di Giacomo ha tutte queste caratteristiche.

Il Premio sarà conferito dal delegato dell’Accademia Italiana della Cucina di Sulmona dr.Gianni D’Amario che sarà accompagnato da una delegazione di accademici.

L’appuntamento è per domenica 25 agosto alle ore 17.00 presso l’Auditorium San Nicola alla presenza del Sindaco e di componenti l’Amministrazione Comunale.