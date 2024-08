Introdacqua: pronto il il 1° Festival Internazionale Suoni itineranti

Introdacqua, 18 agosto– La Scuola Musicale di Introdacqua e L’ Ancestral Chamber Music Aps di Lanciano, organizzano il 1° Festival Internazionale Suoni itineranti di Introdacqua.Con il Patrocinio del Comune di Introdacqua, Regione Abruzzo, Federcori Inside Abruzzo, Centro Palco Eventi Abruzzo. Connubio tra Personaggi, Storia, Arte, Musica, Canto e Poesi. Introdacqua, icona in tutto il mondo come Paese della Musica.L’ iniziativa intende promuovere e diffondere cultura nel paese Città della Musica e Arte, ricordando personaggi che hanno fatto la Storia del proprio paese in in tutto il mondo oltre a creare una connessione di rete tra artisti.

Il cartellone, spiegano gli prganzzatori, prevede quattro concerti importanti di alto livello artistico che abbia un forte impatto culturale oltre un richiamo turistico, in particolare gli emigrati Abruzzesi.

Martedì 20 Agosto

Ore 21:30

Poesia: A cura della Sig.ra Panfilia Colangelo

Segue

Ore 21:30

Concerto dell’ Orchestra da Camera L’Ancestral Chamber Music Fondatore Angelo Centofanti di origine d’ Introdacqua e la figlia Lorenza clarinetto, Arianna Giuliani clarinetto basso, Maria Chiara Papale Soprano e Direttore Artistico, Vilma Campitelli ( Premio Frentano d’ Oro) Flauto, Abrugiato Simona Violoncello e Antonella Salvatore Pianoforte propone un concerto di musiche da Oscar, le più belle colonne sonore di Morricone Cipriani Rota Zimmer Piovani in memoria alla propria famiglia di musicisti di Introdacqua

Giovedì 22 agosto ore 18:30

Concerto dell’ ensemble La Scala di Seta, Soprano D’ Eccellenza in tutto il mondo Bianca D’ Amore, stretta collaboratrice di Susanna Rigacci e Ennio Morricone e al pianoforte Sabrina Cardone, L’ Ymne D’ Amour un bellissimo repertorio di Arie e Canzoni d’ Amore

Martedì 27 Agosto ore 21:30



Concerto lirico dei cantanti del Teatro giovanile dell’Opera di Mosca.Soprani: Elisaveta Zapolskikh – Natalia Ivanova – Yuliana Duba Basso: Oleg Petrov.Orchestra da Camera D’ Abruzzo;Violini 1° Elena D’ Angelo – Lorenzo Astolfi –Violini 2° Maurizio Di Bacco; Viola Kristina Esekova;Violoncello Angela Giancristofaro;Contrabbasso Gregory Coniglio;Flauto Cecilia Bonaventura;Oboe Angelo Centofanti

Direttore

Maria Romanova ;Musiche Haendel, Mozart, Pergolesi, Bellini, Di Capua e Sartori

Sabato 31 Agosto ore 21,30 il Duo eccezionale di Chitarre, il Grande Maurizio Di Fulvio(Direttore Artistico Festival Internazionale Music di Pescara) e Ghauer Carrasco Brazilian in repertorio Masterpieces.

Quattro concerti importanti sotto la Direzione Artistica di Massimiliano Pelino ottimo musicista che da anni si dedica e cura gli eventi ad Introdacqua.