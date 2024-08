Prezza: un successo le iniziative del cartellone estivo

Marianna Scoccia, sindaco di Prezza

Prezza, 14 agosto– Un bilancio più che positivo è quello stilato dal Comune di Prezza per le quattro serate di punta del cartellone estivo. Buona musica, nomi illustri, spettacolo e comicità di qualità hanno richiamato numerosi appassionati e visitatori, che, entusiasti delle proposte, hanno riempito le piazze del paese. Dalla prima serata di fine luglio, animata dai Dirotta su Cuba nell’ambito del Muntagninzz Festival, al Power Mix Rds che ha inaugurato agosto, proseguendo con il cabaret di Pablo & Pedro di Zelig fino alla serata di ieri con il famoso musicista Raphael Gualazzi che ha riempito piazza Umberto I in ogni suo spazio, regalando un evento strepitoso.

“Sono state scelte che hanno centrato l’obiettivo. È una bella soddisfazione vedere il paese così pieno in tutte le serate proposte. Stiamo registrando un ampio consenso di pubblico che ripaga delle fatiche e dell’impegno di tanti che hanno consentito di vivere iniziative così emozionanti. Abbiamo scelto eventi di spessore, buona musica e nomi di alto livello. Ma non è finita, perché proseguiamo con gli appuntamenti in programma in questa parte finale dell’estate”. È quanto ha affermato il sindaco Marianna Scoccia.