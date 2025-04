Di Girolamo (M5S) – Sulmona, simbolo del fallimento del centrodestra: Marelli abbandonata, tribunale a rischio chiusura

Sen. Gabrielle Di Girolamo (M5S)

Sulmona, 11 aprile– Il centrodestra governa a tutti i livelli – nazionale, regionale e provinciale – e ci aveva promesso un “asse istituzionale” capace di risolvere i problemi dei cittadini. Ma le promesse restano carta straccia: i fatti raccontano una realtà completamente diversa, fatta di abbandono e menefreghismo.

Ora, in vista delle amministrative, possiamo scommetterci: tireranno fuori l’ennesima trovata propagandistica, magari una surreale proposta di “ministero per la natalità con sede in montagna”, in perfetto stile Meloni, tanto per distrarre e confondere. Ma i problemi reali – lavoro, giustizia, sanità – non li affrontano. Li ignorano. La denuncia arriva dalla senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5S)

“Sulla questione Marelli- aggiunge ancora Di Girolamo- sono intervenuta più volte, anche nelle scorse settimane, per sollecitare soluzioni concrete e di lungo periodo, volte a salvaguardare livelli produttivi e occupazionali. Invece, in queste ore apprendiamo che altre 37 persone rischiano di perdere il lavoro per la decisione dell’azienda di trasferire in India la produzione dei bracci oscillanti in lamiera.

Una produzione che lo stabilimento di Sulmona sarebbe perfettamente in grado di sostenere. Ma Marelli, evidentemente, ha deciso di non investire più sul nostro territorio, e la politica – quella che dovrebbe difendere il lavoro e i lavoratori – resta a guardare.

Mi chiedo con preoccupazione a cosa stiano pensando i “grandi” rappresentanti del centrodestra regionale e nazionale, e registro con stupore l’assordante silenzio di chi, sempre del centrodestra, oggi si candida addirittura a guidare la città.

C’è poi il nodo del tribunale di Sulmona, che rischia di essere chiuso insieme a quelli di Lanciano, Vasto e Avezzano. Anche in questo caso, abbiamo chiesto una proroga, ma dalla maggioranza è arrivata solo una vaga promessa: “ci penserà Delmastro”. E mentre loro ripetono da quasi due anni che la riforma della geografia giudiziaria è “in dirittura d’arrivo”, continuano a bocciare i nostri emendamenti per garantire continuità ai presìdi di giustizia abruzzesi.

E infine la sanità, ridotta ai minimi termini. Più tasse per i cittadini, meno servizi per tutti, con un ospedale a Sulmona depotenziato e lasciato al proprio destino.

“Color che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo”, scriveva Dante. È il ritratto perfetto di chi oggi vuole mettere le mani su Sulmona, con arroganza e senza alcun progetto reale per il futuro della nostra città.

Alle comunali di maggio, Sulmona- conclude la senatrice- ha l’occasione di lanciare un messaggio forte e chiaro: non vogliamo più essere trattati come una periferia da dimenticare. Abbiamo la forza e la determinazione per riprenderci la nostra città. E lo faremo”.