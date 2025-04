“Le Vergini del Commissario Malandra”,in nuovo libro di Franco Avallone in anteprima nazionale a Sulmona

Il prossimo giovedì 17 aprile ( ore 17,30) presso “ Spazio Pingue”

Sulmona,10 aprile- Appuntamento di particolare interesse in programma a Sulmona, giovedì prossimo 17 aprile ( ore 17,30) presso Spazio Pingue, in Via Lamaccio 2 per la presentazione in anteprima nazionale del nuovo volume di Franco Avallone, giornalista sulmonese, dal titolo “Le Vergini del Commissario Malandra”, Un Ttriller noir “dal forte impatto simbolico che intreccia mistero,fede e redenzione”

Nell’occasione a dialogare con l’Autore ci saranno Simone Gambacorte ( giornalista e critico letterario già Vice Presidente Ordine abruzzese dei giornalisti) e Simone Orfeo( direttore editoriale di Exòrma Edizioni). Insomma un’iniziativa editoriale che si annuncia carica di interesse e di particolare attenzione per il suo legame con una vicenda narrata con cura e particolare attezione e soprattutto con un forte legame con le tradizioni

Le indagini del commissario Malandra sono un set tragicomico di inquietanti questurini, camorristi ipocondriaci, fossili viventi, criminali d’oltremare, seduttrici, massoni di provincia, femmine di rinoceronte e alcuni morti ammazzati.

Franco Avallone (ph Roseto.com)

A Ischia… un uomo è stato freddato da almeno cinque ore. Ucciso con una pistola da qualcuno che gli è arrivato alle spalle. Ha sparato tre volte. A bruciapelo. Quello sciagurato senza faccia è stato abbandonato sotto una creatura rarissima che tutti davano estinta da milioni di anni.

In Abruzzo… il Venerdì Santo una ragazzina viene trovata morta con lo stiletto argentato sottratto alla statua dell’Addolorata conficcato nel cuore.Durante la processione tra le fila dei confratelli sfilano corrotti, corruttori e poliziotti, colpevoli e peccatori. A ognuno i suoi peccati, e i suoi miracoli. E anche Leo Malandra, lo sbirro abruzzese detto Jîritu (il dito), custodisce il segreto di un prodigio… che non vuole e non può confessare.

Franco Avallone giornalista e caporedattore di testate nazionali, si è occupato anche molto di cronaca nera e giudiziaria. Ha esordito nella narrativa con Un uomo fatto in casa (Mac Edizioni, 2021). Nutrito di cinema e fumetto, scrive come se inquadrasse fotogrammi sospesi tra sogno e incubo. A volte firma con il suo alter ego, Dylan Tardioli, ladro di ricordi e ombra di inchiostro che cammina tra le pagine, a metà strada tra autore e personaggio.