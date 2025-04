La solidarietà dell’Odg a Gianluca Lettieri (Il Centro)

Sulmona,6 aprile- “L’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo esprime la propria piena solidarietà a Gianluca Lettieri, giornalista del quotidiano Il Centro, vittima di minacce e intimidazioni riconducibili ad ambienti della tifoseria organizzata del Chieti Calcio”.

“Le intimidazioni – viene spiegato in in una nota- sarebbero legate agli articoli con cui Lettieri ha seguito e documentato le vicende giudiziarie che coinvolgono la società calcistica. Si tratta di un episodio inaccettabile che colpisce direttamente la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a essere informati”.

“Fare cronaca, anche e soprattutto quando si toccano interessi sensibili, è parte fondamentale del dovere giornalistico. Attaccare chi racconta i fatti significa minare uno dei pilastri della democrazia”, aggiunge Marina Marinucci, presidente Odg Abruzzo.. “L’Ordine dei Giornalisti ribadisce la necessità che tutti i cronisti possano lavorare in sicurezza, senza pressioni o minacce, e auspica che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, individuando i responsabili e garantendo la tutela del collega. A Gianluca Lettieri va il nostro sostegno e l’incoraggiamento a proseguire con serietà e coraggio il proprio lavoro”, conclude il presidente Marinucci.

La solidarietà a Lettieri anche da Sga ( sindacato giornalisti Abruzzo)

Pescara, 6 aprile– Solidarietà a Gianluca Lettieri e al quotidiano Il Centro. Siamo tutti Gianluca Lettieri. Il giornalismo indipendente, il racconto delle notizie, non si lasceranno mai intimidire dalle minacce: uno striscione vile quello degli ultras del Chieti Calcio, subito rilanciato dai soliti leoni della tastiera. Le giornaliste e i giornalisti abruzzesi saranno sempre scorta mediatica di Gianluca e di tutti i colleghi che non si fanno intimidire da chi pensa di imbavagliare il dovere di informare, fare inchieste, negando così ai cittadini il diritto ad essere informati soprattutto su notizie scomode e fatti opachi che meritano sempre i riflettori dell’informazione libera e indipendente. Così in una nota Ezio Cerasi Segretario Sga