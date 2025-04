Sulmona,8 aprile-Da giovedì 10 a mercoledì 16 aprile il Csv Abruzzo Ets allestisce la mostra – a ingresso libero – 1914: Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale nel Polo museale civico diocesano Santa Chiara a Sulmona.

La mattina di giovedì 10 aprile, alle 10:30, è programmata nella chiesa del complesso museale di Santa Chiara a Sulmona una preview per stampa e autorità a cui prenderanno parte Casto Di Bonaventura, presidente del Centro servizi per il volontariato Abruzzo Ets; Gelanda Martorella, docente al liceo classico Ovidio e vicepresidente dell’associazione Il sentiero della libertà; Fabio Maiorano, docente in pensione e socio della Deputazione abruzzese di Storia patria.

Alle 11 la preview per stampa e autorità.

La mostra resterà esposta, dal 10 al 16 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30 (chiuso lunedì 14).

In un contesto mondiale in cui la pace è minacciata e molte persone vivono senza conoscerla, la mostra si propone di stimolare la memoria di eventi come la Tregua di Natale, affinché atti di coraggio e solidarietà non rimangano confinati nella storia, ma diventino esempi da seguire per affrontare le ingiustizie contemporanee, promuovendo i valori della solidarietà e della resistenza morale.