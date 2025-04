Nasce a Sulmona il Centro espositivo Internazionale Fiap

Venerdì 18 l’inaugurazione della sede–

Sulmona,9 aprile– Venerdì prossimo 18 aprile alle ore 10,30 presso i locali della Casa delle Culture in piazza della SS. Annunziata 13 avverrà l’inaugurazione della sede in Sulmona del Centro espositivo Internazionale Fiap

Il Centro è stato voluto nella città di Sulmona da Riccardo Busi, Presidente della FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ARTI FOTOGRAFICHE (FIAP), organizzazione che raggruppa le associazioni fotografiche di 120 Paesi di tutti i continenti con due milioni di tesserati. Il Presidente Busi, in occasione dell’edizione dello scorso anno del Concorso Fotografico Internazionale Premio Ovidio di Arti Visive ove era presidente di Giuria, avendo apprezzato l’organizzazione dell’evento (concorso, cerimonia di premiazione, workshop fotografici in Sulmona e Scanno) ma anche ammirato la città di Sulmona definita “un museo a cielo aperto”, ha proposto di realizzare in Sulmona un CENTRO ESPOSITIVO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE FIAP.

Il Centro è una struttura nella quale vengono presentate le opere dei più importanti fotografi internazionali, polo di riferimento per l’organizzazione di esposizioni, eventi, scambi fotografici, percorsi formativi specifici finalizzati alla diffusione della fotografia nei diversi paesi. Il Centro Espositivo sarà oltretutto la struttura base per workshop fotografici (Foto-Day) in occasione di particolari eventi nel Centro Abruzzo. Di questi Centri ne esistono attualmente 160 nel mondo e quello di Sulmona sarà il secondo in Italia quale riferimento per tutto il Centro-Sud. Esso rappresenta un importante presidio nel mondo dell’arte, di indiscusso richiamo per i cultori e non della fotografia e dell’arte, con indubbi riflessi sociali ed economici come sono di esempio la mostra di Botero a Roma o lo scorso anno per Escher (per queste ed altre mostre si sono organizzati pullman da ogni dove). Circostanza unica, irripetibile.

L’inaugurazione del Centro Espositivo FIAP avverrà durante le prossime festività pasquali del 2025 in occasione della presenza in Sulmona di Riccardo Busi e di tutta la Dirigenza della FIAP, importanti personalità del mondo fotografico internazionale, autorevoli esponenti di varie associazioni mondiali della fotografia, i quali, con i loro obbiettivi, intendono “immortalare con immagini” gli eventi sulmonesi della Settimana Santa. Immagini che poi faranno letteralmente il “giro del mondo” attraverso concorsi fotografici, pubblicazione su prestigiose riviste di fotografia, culturali, di viaggio, di rappresentanza e in tante altre forme di comunicazione editoriali o multimediali.

L’Accademia non ha voluto trascurare il territorio e gli illustri ospiti ha organizzato per Sabato Santo anche una doverosa visita a Scanno, “il paese dei Fotografi”, e per Lunedi dell’Angelo “una gita fuori porta” sulla “Transiberiana” verso gli altipiani della Maiella.

In occasione dell’inaugurazione del Centro Espositivo FIAP, in collaborazione con le Confraternite cittadine, l’ASF ha organizzato la Mostra Fotografica “La Settimana Santa” dedicata ai suggestivi e inediti momenti della Processione del Venerdì Santo e della manifestazione della “Madonna che scappa” a Pasqua mattina. La mostra, aperta al pubblico da sabato 12 aprile, è allestita nei locali della Cappella del Corpo di Cristo del Palazzo dell’Annunziata per tutto il periodo pasquale a favore di cittadini e turisti. La Mostra Fotografica sarà benedetta dal Vescovo monsignor Michele Fusco la mattina di Venerdì Santo a seguito della inaugurazione del Centro Espositivo.

Responsabile del Centro Espositivo è Luciano Fagagnini, segretario-tesoriere della Accademia Sulmonese di Fotografia con la supervisione del Direttore Artistico Umberto D’Eramo.

L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla fattiva ed essenziale collaborazione dell’Ufficio Cultura del Comune di Sulmona insieme al sostegno di Enti ed Imprese del territorio particolarmente sensibili alle iniziative dell’Accademia: un sentito ringraziamento alla Fondazione Carisp-AQ e alla BCC di Pratola Peligna, alla Amministrazione Comune di Scanno e all’Ente Ferrovia dei Parchi.

Si auspica di trovare anche nella prossima Amministrazione Comunale il migliore sostegno per questo progetto che indubbiamente sarà di prestigio per tutta la Città ma ugualmente di promozione in quanto “messaggeri” dell’immagine del nostro territorio, della sua storia, dei suoi costumi, del suo ambiente naturalistico e monumentale.