Sulmona: presentato il Palio della XVIII edizione della Giostra Cavalleresca

Sulmona,7 luglio- Presentato nel Cortile del palazzo dell’Annunziata il palio della XXVIII edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona, in programma il 27 e 28 luglio in piazza Maggiore. Un palio che fa delle forza e della delicatezza i suoi elementi costitutivi. Un palio che torna a parlare abruzzese A firmarlo sono infatti stati Valentina Grimaldi, sulmonese, e Matteo Giannese, tarantino di origine ma teatino di adozione, due giovani, tatuatori di professione, in realtà, con la passione per l’arte. Figure principali della tela, alta 2,20 metri, quelle di una dama di Giostra e di un cavallo. Sullo sfondo, stilizzati, il Fontanone, gli archi dell’acquedotto svevo e, più lontano il profilo di una Chiesta, che richiama quella dell’Annunziata. Pochi, essenziali colori, soprattutto giallo, marrone e verde a far risaltare gli elementi principali, lasciando gli altri, quelli di una ben riconoscibile piazza Maggiore, alle tinte del grigio. Alla base due lance incrociate, quelle dei cavalieri pronti a sfidarsi sul campo di gara che centrano sette anelli, con i colori dei sette Borghi e Sestieri cittadini. “Mettendo al centro del palio la figura della dama con il cavallo”, ha spiegato l’autrice, Valentina Grimaldi, “abbiamo voluto porre l’accento sulla eleganza della donna e la bellezza dell’animale, entrambi delicati, ma forti al tempo stesso. Per me e Matteo è stato un onore poter realizzare il palio della Giostra Cavalleresca di Sulmona”.

Presenti alla cerimonia oltre al Presidente dell’Associazione della Giostra Maurizio Antonini insieme ad una rappresentanza del gruppo di musici e sbandieratori., vescovo, monsignor Michele Fusco, per l’amministrazione comunale, il sindaco,Gianfranco Di Piero, l’assessore alla cultura Andrea Ramunno e il presidente del Consiglio comunale, Cristiano Gerosolimo, la consigliera regionale Maria Assunta Rossi, il presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri e poi tante altre persone in rappresentanza dei vari Borghi ma anche turisti e curisosi Intanto, prossimo appuntamento di Giostra oggi dalle 9 in piazza Garibaldi gare di musici e sbandieratori di tutta Italia per la Tenzone Bronzea della Fisb, organizzata dal Borgo San Panfilo.