Università di Teramo, domani si vota per la scelta del nuovo Rettore

Sulmona, 10 giugno- Con decreto del decano, professor Stelio Mangiameli, emanato il 26 febbraio scorso, sono state indette per domani,martedì 11 giugno 2024, le votazioni per l’elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, che si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

L’articolo 18 dello Statuto di Ateneo prevede che “nell’anno di scadenza del mandato rettorale, il Decano dei professori ordinari indice le elezioni e ne fissa lo svolgimento nei primi ventuno giorni del mese di giugno, nel rispetto di un termine non inferiore a sessanta giorni precedenti la data fissata per le votazioni”.

Il mandato dell’attuale rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Dino Mastrocola, scadrà il 31 ottobre prossimo.I

Il Rettore è eletto tra i professori ordinari e dura in carica per sei anni accademici.Alla tornata elettorale, come previsto dall’articolo 18 dello Statuto, parteciperanno i professori, i ricercatori, nonché tutto il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca e una rappresentanza degli studenti che esprimeranno un voto ponderato, con un peso pari a un quarto.

Due i docenti che hanno presentato la candidatura alla carica di Rettore: Salvatore Cimini, ordinario di Diritto amministrativo del Dipartimento di Scienze politiche, e Christian Corsi, ordinario di Economia aziendale del Dipartimento di Scienze della Comunicazione.

Gli elettori interessati saranno complessivamente 533: 262 appartenenti al personale docente, 185 al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca e 86 alla rappresentanza studentesca.