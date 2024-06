Oggi “ Premio Di Nicola” agli studenti piu’ brillanti in matematica

Pescara, 10 giu. – Si terrà oggi,10 giugno alle ore 11:00 ,nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, a Pescara – l’assegnazione dei premi del contest che in questi giorni vede impegnati circa 50 studenti abruzzesi in una prova di logica, matematica e cultura generale in inglese, basata sui test che gli studenti americani svolgono ogni anno per accedere alle università.

Un premio promosso dal 2008 dal Cav.Vincenzo Di Nicola: orgogliosamente abruzzese, è emigrato da giovane in America dopo una laurea con lode in Ingegneria Informatica dall’Università di Bologna, ha un Master of Science in Computer Science da Stanford, l’Università più prestigiosa al mondo per l’Informatica, è cresciuto professionalmente in Silicon Valley. Il suo must è la tecnologia, ma non fine a se stessa, bensì al servizio della persona.Ex studente del Liceo Scientifico Einstein di Teramo, Maturità 1998 il suo premio, volto a valorizzare i giovani eccellenti, è ora giunto alla sedicesima edizione.

Per il 2024 i premi che verranno assegnati saranno:di 800euro(o Bitcoin): al primo classificato;500 € (o Bitcoin): al secondo classificato;700 € (o Bitcoin) extra: alla migliore studentessa;300 € (o Bitcoin) extra: premio imprenditorialità. Alla cerimonia di premiazione interverranno Vincenzo Di Nicola, promotore del Premio – Silvano Pagliuca, Presidente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale Confindustria Abruzzo Medio Adriatico