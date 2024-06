Il Docufilm “ Il giovane Silone” di Gabriele & Maria Cipollitti approda a Roma

La proiezione il 3 giugno pv, nella rassegna: “Borghi sul set film festival”, presso il Cinema Caravaggio.

Pescina, 1 giugno- Il Docufilm sulla vita del giovane Ignazio Silone, lo scrittore di opere immortali come “Fontamara e L”Avventura di un Povero Cristiano” approda a Roma, con la sua proiezione il3 giugno pv, alle ore 16.00.

La straordinaria visione ci sarà nell’ambito della rassegna dedicata ai “film girati nei borghi storici italiani” che rappresenta una preziosa occasione di valorizzazione del grande patrimonio storico, culturale, nonché paesaggistico, di tutte le “Aree Interne” italiane, a partire da quelle abruzzesi.

In tal senso – la Città di Pescina, a partire da tutta la sua Amministrazione Comunale con il Centro Studi IS esprime: “Un sentito e rinnovato ringraziamento ai due registi dello splendido docufilm, Gabriele & Saria Cipollitti, per aver riprodotta l’autentica anima siloniana, che proprio in quegli anni della sua adolescenza si andava formando, fino a quella drammatica mattina del 13 gennaio 1915, segnata dal terribile sisma, che distrusse l’intera Marsica, con oltre 30mila morti. Inoltre il plauso deve essere esteso alla preziosa Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, di Roma, che lo ha prodotto, grazie alla sensibilità del suo storico Presidente, il Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele e della sua nuova Presidente, la Prof.ssa Alessandra Taccone, d’origine marsicana.

L’intera comunità pescinese, che ha partecipato alla stessa produzione di questa perla cinematografica, ne sarà custode gelosa, come di tutte le altre opere siloniane, raccolte dal suo Centro Studi IS e promosse nello storico Premio Internazionale I.S. (giunto alla XXVII Ed.) e dal 2022 nel nuovo Parco Letterario IS, “con la sua rete regionale, nazionale ed internazionale“.