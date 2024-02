Sulmona protagonista su Rai 2 nel programma “Bellissima Italia – Generazione Green”

Sulmona,20 febbraio– La Città di Sulmona e il territorio tornano in una vetrina d’eccellenza nazionale, con “Bellissima Italia – Generazione Green”, programma in onda su Rai Due, condotto da Fabrizio Rocca, toccando dieci regioni.

Per due giorni, giovedi e venerdi prossimi, 22 e 23 febbraio, le telecamere Rai saranno in Città per riprese filmate e interviste in centro. Il terzo giorno, sabato 24 febbraio, invece si trasferiranno sul treno della Transiberiana.

La storia della Città e del territorio, le origini, la cultura e le tradizioni saranno al centro del programma di Rai Due.

A momenti dedicati alla storia, alla cultura e alle più famose tradizioni locali, come Madonna che scappa e Giostra Cavalleresca, si alterneranno momenti che illustrano storie di vita di personaggi della Città, storie di aziende, dell’artigianato tipico, dell’enogastronomia, delle eccellenze del capoluogo peligno e del suo comprensorio, di laboratori che sostengono le migliori tradizioni. A cominciare da quelli dove vive la secolare tradizione dell’arte della produzione dei confetti.

Spazio importantissimo dedicato anche al benessere, all’educazione e alla tutela ambientale, con immagini di escursioni con volo di drone che raccontano un ambiente naturale, ancora incontaminato, ricco di luoghi suggestivi e di panorami di straordinaria bellezza.

I servizi in onda riguarderanno poi il centro storico, con i suoi palazzi gentilizi, le chiese, le piazze, i monumenti-simbolo della Città, i Musei.

Infine il viaggio nella Città e nel territorio si concluderà con il Treno storico Sulmona-Isernia, la Transiberiana, che in centinaia di chilometri di strada ferrata racchiude i più affascinanti paesaggi naturalistici dell’Abruzzo montano.

Il programma va in onda il sabato pomeriggio su RAI 2 alle ore 15.00. Verrà data informazione, fa sapere il Comune, sulla data della messa in onda della puntata di Sulmona.