Sulmona: idrogeno  verde, D’Andrea(M5S)” Questo terrtorio puo’ tornare a crscere”

Sulmona, 20 febbraio- La Valle Peligna dimostra di essere un territorio assolutamente adatto ad investimenti che guardano al futuro, all’unica strada percorribile per uno sviluppo economico che vada di pari passo con la tutela dell’ambiente, nel cuore della Regione verde d’ EuropaLa notizia della chiusura dell’accordo tra Axpo e l’azienda produttrice di idrogeno verde Infinite Green Energy è un esempio di come questo territorio può tornare a crescere nella giusta direzione, e del potenziale inespresso che c’è ancora da sfruttare.

Purtroppo mi tocca sottolineare che le aziende oggi potrebbero essere due, con ulteriori posti di lavoro disponibili, se solo il Governo Meloni con il benestare della Regione Abruzzo a guida Marsilio, non avesse definanziato i fondi del PNRR destinati a far diventare la linea ferroviaria Sulmona L’Aquila Terni la prima in Italia percorsa da treni ad Idrogeno, scelta proprio per le caratteristiche delle aree che attraversa.

Con lo stesso spirito e per le stesse motivazioni stanno andando avanti anche i lavori di costituzione della Comunità Energetica che ho avviato nel Comune di Sulmona, con l’azienda En Green affidataria dello studio di fattibilità che, a seguito della pubblicazione delle specifiche fatte dal Ministero, stà verificando le superfici disponibili e contabilizzando l’energia che già viene prodotta dai soggetti privati e pubblici che hanno risposto all’avviso come Produttori o Produttori-Consumatori.

Il Consigliere D’Aloisio in accordo con il nuovo Assessore a ramo, appena disponibili i dati necessari, convocheranno tutti i soggetti che hanno risposto all’avviso pubblico, per valutare insieme la miglior forma associativa e partire definitivamente con la Cer.

Un progetto che ribadisco ha nella parola “Comunità” il vero spirito, ovvero il coinvolgere, contribuire e condividere, che porterà posti di lavoro, risparmio sui costi per l’energia, e implemento di produzione di energia “pulita” a discapito di quella proveniente da fonti fossili che ricordo dovranno essere abbandonate entro il 2050 e non per un imposizione di qualcuno, ma perché non ci sono strade alternative per evitare il surriscaldamento del nostro pianeta ed i disastri ambientali che vediamo sempre più spesso.

“Sono estremamente felice di vedere che il comune di Sulmona sta facendo progressi nell’avvio delle comunità energetiche ideate dall’ex Assessore D’Andrea” dichiara il Consigliere D’Aloisio. “Questo è un passo importante verso la transizione verso un futuro più sostenibile e verde” aggiunge il Consigliere del M5S al Comune di Sulmona

Attilio D’Andrea

Coordinatore Provinciale M5S e candidato Consigliere per le prossime elezioni Regionali