Palazzo  Portoghesi ora divide la politica ma resta ancora chiuso

Dopo la posizione del sindaco di Pacentro( Pd) arriva quella di Masci (Fdi)

Sulmona,20 febbraio– Era stato il sindaco di Pacentro,Guido Angelilli,oggi candidato del Pd alle regionali del prossimo 10 marzo ad innescare la polemica sulle ragioni che ancora oggi dopo diversi anni mantengono chiuso a Sulmona Palazzo Portoghesi sede dell’Agenzia di Promozione Culturale.Ad alcune considerazioni di Angelilli ha replicato questa sera Vittorio Masci Cappgruppo Fdi in Consiglio comunale

“Ho letto con stupore l’intervento del Sindaco di Pacentro, oggi candidato del PD, in passato non interessato alle vicende delle strutture culturali della città di Sulmona- sostiene Vittorio Masci- che lamenta come “intervento elettorale” quello del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Massimo Verrecchia sulla urgenza di un recupero della struttura di Palazzo Portoghesi, che ospitava fino a qualche anno fa, prima della dichiarazione di inagibilità, l’Agenzia di promozione culturale (Apc) e l’annessa Biblioteca regionale.

Sfugge al candidato Angelilli, ovviamente perché non ne è a conoscenza né sul punto si è confrontato con il suo partito (PD) che nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Sulmona, nella quale si è trattato delle opere pubbliche in corso di esecuzione e della mancanza di una biblioteca utile ad ospitare studenti e studiosi, essendo quella comunale posta all’interno dell’edificio del Liceo Classico, sul quale si stanno ancora da anni svolgendo i lavori seguiti al sisma, il Sindaco chiese al consigliere comunale di Forza Italia ed a me, quale capogruppo di Fratelli d’Italia, di sensibilizzare nella nostra veste le forze di maggioranza Regione Abruzzo perché si intervenisse al più presto su Palazzo Portoghesi, così da renderlo fruibile ai cittadini.

È quanto ho fatto, trovando sensibilità nel capogruppo regionale di FdI che, dopo un confronto con gli uffici tecnici regionali, si è impegnato a trovare al più presto le risorse per l’intervento sull’importante edificio, che ha anche un rilevante valore architettonico, risorse che non possono anche a suo parere dipendere dalla vendita di cespiti ma che devono provenire da autonomo finanziamento.Non è certo colpa del consigliere Verrecchia, peraltro in carica da appena un anno, se tale problematica viene affrontata nel pieno della campagna elettorale, perché è stato il Sindaco di Sulmona, che ha nella sua maggioranza consiglieri del PD, a sollecitare l’intervento degli amministratori regionali. Quanto ai tempi conclude la nota- mi sembra che sui temi a lui sottoposti il consigliere Verrecchia ha sempre dato rapide risposte e soluzioni, e sono certo saprà farlo anche in questo caso”.